В Свердловской области ожидаются заморозки до -2

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Порывы ветра в ночь на 6 сентября достигнут 2-7 метров в секунду. В дневное время термометры поднимутся до отметки +16… +21 градусов, рассказали в ЕДДС.
Днем в области вероятна облачность, большая часть дня пройдет без дождей.
Напомним, 3 сентября 2023 года в Свердловской области были ветер и осадки в виде непродолжительных осадков. Температура воздуха в этот день доходила до +14… +19 градусов. В Екатеринбурге была облачность.