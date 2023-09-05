tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В Свердловской области ожидаются заморозки до -2

В Свердловской области ожидаются заморозки до -2

5 сентября 2023, 16:08
Фото: Midjourney
В Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов ночью 6 сентября 2023 года.

Порывы ветра в ночь на 6 сентября достигнут 2-7 метров в секунду. В дневное время термометры поднимутся до отметки +16… +21 градусов, рассказали в ЕДДС.

Днем в области вероятна облачность, большая часть дня пройдет без дождей.

Напомним, 3 сентября 2023 года в Свердловской области были ветер и осадки в виде непродолжительных осадков. Температура воздуха в этот день доходила до +14… +19 градусов. В Екатеринбурге была облачность.

Ветер и дожди ожидаются в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле ожидаются дожди в День знанийСтало известно, когда в Свердловской области закончатся дождиВ ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов
#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Погода#Ветер#Прогноз#Прогноз погоды#Заморозки#Природа#Облачность#Осень#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Порывы ветра
Подпишитесь
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Вчера, 11:39
Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
Сегодня, 10:27
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:58
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:25