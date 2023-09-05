В Верхней Пышме водитель автобуса насмерть сбил 9-летнюю девочку

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, которое теперь направлено в суд.
Водителю 62 года. Следствие полагает, что он 29 мая примерно в 17:00 ехал за рулем автобуса «Нефаз 33.10.5299» по маршруту № 108. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В какой-то момент он выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, а при повороте направо не убедился в безопасности маневра, не уступив дорогу пешеходу, сбил ребенка.
Девочка скончалась прямо на дороге от травмы головы, туловища и конечностей. Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.