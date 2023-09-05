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В Верхней Пышме водитель автобуса насмерть сбил 9-летнюю девочку

В Верхней Пышме водитель автобуса насмерть сбил 9-летнюю девочку

5 сентября 2023, 07:54
Фото: 1MI
В Верхней Пышме водитель автобуса насмерть сбил переходящего дорогу ребенка. Девочке было 9 лет.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, которое теперь направлено в суд.

Водителю 62 года. Следствие полагает, что он 29 мая примерно в 17:00 ехал за рулем автобуса «Нефаз 33.10.5299» по маршруту № 108. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В какой-то момент он выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, а при повороте направо не убедился в безопасности маневра, не уступив дорогу пешеходу, сбил ребенка.

Девочка скончалась прямо на дороге от травмы головы, туловища и конечностей. Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Ребенок#Травма#ДТП#Автобус#Девочка#Верхняя Пышма#Авария#Дарья Сорокина
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