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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Власти Москвы открывают первую станцию метро в аэропорту

5 сентября 2023, 13:30
6 сентября в Москве будет открыта первая станция метро в аэропорту. Разговор идет о станции «Аэропорт Внуково» на Солнцевской линии (желтой), сообщает РБК.

Благодаря подземному пешеходному переходу, посетители и работники международного аэропорта Внуково смогут без проблем добраться из метро в терминал. На станции также будет возможность пересесть на платформу «Аэроэкспресса» и выйти на вокзальную площадь аэропорта, где находятся остановки общественного транспорта, пишет business-magazine.online.

Отмечается, что общая площадь новой станции составляет около 12,6 тысяч квадратных метров.

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