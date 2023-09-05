Власти Москвы открывают первую станцию метро в аэропорту

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Благодаря подземному пешеходному переходу, посетители и работники международного аэропорта Внуково смогут без проблем добраться из метро в терминал. На станции также будет возможность пересесть на платформу «Аэроэкспресса» и выйти на вокзальную площадь аэропорта, где находятся остановки общественного транспорта, пишет business-magazine.online.
Отмечается, что общая площадь новой станции составляет около 12,6 тысяч квадратных метров.