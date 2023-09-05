tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Водителю из Алапаевска грозит 15 лет тюрьмы за смерть пассажиров в ДТП с деревом

Водителю из Алапаевска грозит 15 лет тюрьмы за смерть пассажиров в ДТП с деревом

5 сентября 2023, 10:19
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Известно, что авария произошла утром 2 сентября. В тот день 30-летняя пьяная женщина подъезжала к коллективному саду «Южный» в Алапаевске на превышающей скорости, сообщили в СК.

Водитель выехала на обочину и врезалась в дерево. В результате от полученных травм скончались два пассажира — 18-летняя девушка и 16-летний юноша. Они получили ожоги, не совместимые с жизнью

Было возбуждено уголовное дело, по которому женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Свою вину она признала. Проводится расследование, женщине избрана мера пресечения — домашний арест.

Известно, что погибшие — это родная сестра водителя и ее пасынок. Они заживо сгорели в машине, так как не сумели из нее выбраться.

Отправлена под домашний арест виновница страшной аварии под Алапаевском
Узнать подробнее
Читайте также:
Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Каменске-УральскомПогибший байкер в ДТП в Екатеринбурге был участником СВОБастрыкин взял на личный контроль ДТП с 11 пострадавшими в Екатеринбурге
#Происшествия#Алапаевск#ДТП#Уголовное дело#Дерево#Коллективный сад#Расследование#Тюрьма#Травмы#Обочина#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Вчера, 11:39
Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
Сегодня, 10:27
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:58
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:25