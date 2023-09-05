Водителю из Алапаевска грозит 15 лет тюрьмы за смерть пассажиров в ДТП с деревом

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Водитель выехала на обочину и врезалась в дерево. В результате от полученных травм скончались два пассажира — 18-летняя девушка и 16-летний юноша. Они получили ожоги, не совместимые с жизнью
Было возбуждено уголовное дело, по которому женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Свою вину она признала. Проводится расследование, женщине избрана мера пресечения — домашний арест.
Известно, что погибшие — это родная сестра водителя и ее пасынок. Они заживо сгорели в машине, так как не сумели из нее выбраться.