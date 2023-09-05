Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Станции УГМС расположены в четырех районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне и Тагилстрое. Посты делают заборы воздуха круглосуточно. Журналисты TagilCity.ru проводят замеры возле ж/д вокзала один раз в день с помощью газоанализатора «Геолан-1П». По итогам всех замеров за август оказалось, что вредные вещества в атмосфере превышали 27 раз в течение 11 дней. Остальное время воздух оставался чистым. По сравнению с июлем частота превышений уменьшилась на 73%.
Наиболее часто в воздухе Нижнего Тагила в августе фиксировалось превышение диоксида азота — за четыре дня 13 раз. Все они были на Сухоложском поселке и в центре города. Максимальный показатель вещества составлял 2 ПДК возле железнодорожного вокзала 15 августа.
Формальдегид также превышал норму четыре дня в августе, всего — 10 раз. При этом вещество фиксировалось на всех станциях УГМС. Например, 24 августа превышения до 2 ПДК были на Красном Камне, Вагонке и Сухоложском поселке, а 25 августа — до 1,6 ПДК — на Вагонке, Сухоложском поселке и Тагилстрое.
Два раза за месяц газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение сероводорода в центре Нижнего Тагила. 28 августа показатель вещества составил 0,03 мг/м3, что выше нормы в 3,8 раза.
По одному разу посты УГМС фиксировали превышение взвешенных веществ — 14 августа до 1,04 ПДК, а также оксида углерода — 28 августа до 1,1 ПДК. Все превышения были на посте, находящимся на Сухоложском поселке.
Наиболее часто превышение выбросов в августе было на Сухоложском поселке — 6 дней из 11. Из них два дня выше нормы был диоксид азота, два дня — формальдегид и по одному дню взвешенные вещества и оксид углерода. Пост УГМС, который ловил данные вещества, расположен примерно в километре от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.
В центре города возле железнодорожного вокзала газоанализатор «Геолан-1П» фиксировал превышения диоксида азота и сероводорода пять дней в августе. Место замеров также расположено в километре от производства ЕВРАЗ НТМК. Кроме того, рядом проходит дорога с активным транспортным движением и железнодорожные пути.
На Красном Камне, как и на Вагонке, два дня в прошлом месяце были превышения формальдегида. Также один день это вещество ловил пост УГМС на Тагилстрое.
Диоксид азота — это газ с характерным бурым оттенком. При попадании в организм, он может вызывать проблемы с дыхательной системой, агрессивно воздействуя на слизистые оболочки. При продолжительном контакте с этим веществом, возможно развитие бронхита и эмфиземы. Первыми признаками отравления могут быть головная боль, общая слабость, боли в груди, кашель и спазмы.
Выбросы диоксида азота идут от ЕВРАЗа — 2 500 тонн в год, УВЗ — 1 100 тонн в год, ВГОКа — 163 тонны в год, «Планты» — 11 тонн в год, «Уралхимпласта» — 9,7 тонны в год.
Формальдегид — вещество, которое имеет способность вызывать раковые заболевания. Также из-за него может появиться раздражение на коже, в глазах, носу и горле. Пары формальдегида оказывают негативное воздействие на органы дыхания, влияют на работу мозга и слизистые оболочки глаз и носа.
Из тагильских предприятий его выбрасывают «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Сероводород — это бесцветный газ с неприятным запахом гнилых яиц. Он представляет опасность, так как при высокой концентрации этого вещества человек перестает ощущать его запах из-за парализации обонятельных рецепторов. При отравлении могут возникнуть слезотечение, насморк, головная боль и тошнота, а также металлический привкус во рту. Возможны нервное возбуждение или, наоборот, усталость и апатия.
Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Одна из проверок Росприроднадзора в 2022 году показала, что предприятие стало источником выброса вещества с 20-кратным превышением в конце января. Предприятие пыталось списать этo на канализационный коллектор.