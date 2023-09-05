Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами

Станции УГМС расположены в четырех районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне и Тагилстрое. Посты делают заборы воздуха круглосуточно. Журналисты TagilCity.ru проводят замеры возле ж/д вокзала один раз в день с помощью газоанализатора «Геолан-1П». По итогам всех замеров за август оказалось, что вредные вещества в атмосфере превышали 27 раз в течение 11 дней. Остальное время воздух оставался чистым. По сравнению с июлем частота превышений уменьшилась на 73%.