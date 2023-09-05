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Врачи в Нижнем Тагиле лечат пациентов с помощью ядерной медицины

Врачи в Нижнем Тагиле лечат пациентов с помощью ядерной медицины

5 сентября 2023, 04:29
Фото: 1MI
Врачи Свердловского областного онкологического диспансера в Нижнем Тагиле начали использовать новую технологию ядерной медицины для лечения онкологии.

Заключается метод в применении радионуклидной терапии. В частности, используется радиофармпрепарат (РФП) Самарий-153 Оксабифор. Он позволяет снимать выраженный болевой синдром у пациентов, сообщили в департаменте информполитики.

Снижение интенсивности боли является одной из важных задач, которые ставят перед собой онкологи. Постоянное совершенствование медпомощи отвечает целям нацпроекта «Здравоохранение».

По словам руководителя радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического диспансера Дмитрия Бенциона, используемый препарат действует быстро. Так, в течение одной-двух недель пациент может уменьшить использование анальгетиков, а в некоторых случаях и отказаться от них на долгое время. Кроме того, Самариий-153 Оксабифор менее токсичен для костного мозга и не вызывает угнетения кроветворения по сравнению с другими препаратами. Это дает возможность назначать его неоднократно. Также пациентам не требуется длительная госпитализация. Уже через сутки они могут отправляться домой.

Планируется, что в Нижнем Тагиле по новой технологии лечение будут получать порядка 300 человек.

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#Нижний Тагил#Касается каждого#Здоровье#Лечение#Медицина#Врачи#Ирина Кирилова
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