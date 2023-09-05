Врачи в Нижнем Тагиле лечат пациентов с помощью ядерной медицины

По словам руководителя радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического диспансера Дмитрия Бенциона, используемый препарат действует быстро. Так, в течение одной-двух недель пациент может уменьшить использование анальгетиков, а в некоторых случаях и отказаться от них на долгое время. Кроме того, Самариий-153 Оксабифор менее токсичен для костного мозга и не вызывает угнетения кроветворения по сравнению с другими препаратами. Это дает возможность назначать его неоднократно. Также пациентам не требуется длительная госпитализация. Уже через сутки они могут отправляться домой.