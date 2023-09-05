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Житель Сухого Лога убил ножом сожительницу во время ссоры

Житель Сухого Лога сидел сутки в квартире с трупом сожительницы

5 сентября 2023, 15:23
Фото: 1MI

Житель Сухого Лога убил ножом сожительницу во время ссоры

31-летний мужчина из Сухого Лога, поссорившись со своей сожительницей, стал ее бить и зарезал ножом. Убийство произошло вечером 16 июня 2023 года.

Мужчина и женщина распивали алкоголь вместе со своим знакомым. В какой-то момент было решено идти в гости к приятелю, однако женщина отказалась, и мужчины отправились одни, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Через некоторое время сожитель вернулся домой и стал ссориться с женщиной, в том числе из-за того, что она не пошла с ним в гости. Во время конфликта мужчина стал бить женщину, а потом ударил ее ножом. Ночью 17 июня свердловчанка скончалась.

18 июня мужчина позвонил в скорую помощь, заявив, что его сожительница не подает признаков жизни. После этого информация о происшествии была передана в полицию. Свердловчанина задержали, возбудили в отношении него уголовное дело и заключили под стражу. По итогам расследования материалы дела были направлены в суд.

Напомним, 10 октября 2022 года в Нижнем Тагиле местный житель, поругавшись со своей знакомой, избил ее, вследствие чего она скончалась. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы.

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