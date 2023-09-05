Житель Сухого Лога сидел сутки в квартире с трупом сожительницы

Через некоторое время сожитель вернулся домой и стал ссориться с женщиной, в том числе из-за того, что она не пошла с ним в гости. Во время конфликта мужчина стал бить женщину, а потом ударил ее ножом. Ночью 17 июня свердловчанка скончалась.