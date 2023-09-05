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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

В Первоуральске найдена поляна с костровищем и кровью

Жителей Первоуральска напугало ритуальное место в лесу

5 сентября 2023, 08:24
Фото: 1MI

В Первоуральске найдена поляна с костровищем и кровью

Ритуальное место в лесу в черте города было найдено в Первоуральске. Оно напугало жителей.

На записи, опубликованной в местном паблике, видно, что на поляне кто-то выложил камни, оставил костровища и банку с кровью. Местные жители утверждают, что кто-то проводил там магические ритуалы, пишет Е1.

Финалист шоу «Битва экстрасенсов» из Екатеринбурга Данис Глинштейн отметил, что вся эта композиция больше похожа на шутку.

Это либо люди какую-то игру делают по книге или по какой-то компьютерной игре, либо по сериалу. Или есть какая-то группа типа магических казаков-разбойников, куда они потом все это выкладывают, — заключил екатеринбуржец.

Также он добавил, что никакого обряда здесь не могло проводиться, так как все вещи были демонстративно оставлены на виду. А магия, как утверждает Денис, не делается на показ.

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#Происшествия#Первоуральск#Лес#Жители#Игра#Сериал#Шутка#Камни#Обряд#Магия#Дарья Сорокина
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