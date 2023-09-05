Жителей Первоуральска напугало ритуальное место в лесу

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
На записи, опубликованной в местном паблике, видно, что на поляне кто-то выложил камни, оставил костровища и банку с кровью. Местные жители утверждают, что кто-то проводил там магические ритуалы, пишет Е1.
Финалист шоу «Битва экстрасенсов» из Екатеринбурга Данис Глинштейн отметил, что вся эта композиция больше похожа на шутку.
Это либо люди какую-то игру делают по книге или по какой-то компьютерной игре, либо по сериалу. Или есть какая-то группа типа магических казаков-разбойников, куда они потом все это выкладывают, — заключил екатеринбуржец.
Также он добавил, что никакого обряда здесь не могло проводиться, так как все вещи были демонстративно оставлены на виду. А магия, как утверждает Денис, не делается на показ.