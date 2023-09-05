tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Жители Екатеринбурга жалуются на невозможность попасть на прием к врачам

Жители Екатеринбурга жалуются на невозможность попасть на прием к врачам

5 сентября 2023, 13:24
Фото: Midjourney
Жители Екатеринбурга не могут записаться на прием к врачам. В поликлиниках скопились большие очереди.

Как рассказала одна из пациенток, людям приходится сидеть в очереди часами, чтобы получить талон. По телефону записаться тоже сложно — все время занято и дозвониться до регистратуры трудно, пишет Е1.

Известно, что проблемы с записью на прием возникли из-за новой компьютерной программы, которую установили в медучреждениях города. В пресс-службе больницы №2 рассказали, что сейчас программа находится еще в стадии отладки, из-за чего случаются перебои в ее работе.

После того, как система будет запущена полноценно, ситуация исправится, а пациенты смогут пользоваться новыми сервисами.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге открылся новый медицинский центр для детей, которые больны онкологическими заболеваниями.

Медцентр для детей с онкозаболеваниями открылся в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Муж рассказал об умершей роженице из АртемовскогоРоженица скончалась в роддоме АртемовскогоНа сокращение зарплат пожаловались медики в Екатеринбурге
#Больница#Поликлиника#Врачи#Пациенты#Программа#Система#Прием#Поликлиники#Запись#Регистратура#Екатеринбург#Электронная запись#Елизавета Зиборова#Очереди#Инцидент#Сервисы#Талон
Подпишитесь
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Вчера, 11:39
Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
Сегодня, 10:27
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:58
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:25