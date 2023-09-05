Жители Екатеринбурга жалуются на невозможность попасть на прием к врачам

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Как рассказала одна из пациенток, людям приходится сидеть в очереди часами, чтобы получить талон. По телефону записаться тоже сложно — все время занято и дозвониться до регистратуры трудно, пишет Е1.
Известно, что проблемы с записью на прием возникли из-за новой компьютерной программы, которую установили в медучреждениях города. В пресс-службе больницы №2 рассказали, что сейчас программа находится еще в стадии отладки, из-за чего случаются перебои в ее работе.
После того, как система будет запущена полноценно, ситуация исправится, а пациенты смогут пользоваться новыми сервисами.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге открылся новый медицинский центр для детей, которые больны онкологическими заболеваниями.