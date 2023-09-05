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Published Сегодня, 13:53

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Жители села под Екатеринбургом пожаловались на вернувшегося с СВО дебошира

Жители села под Екатеринбургом пожаловались на вернувшегося с СВО дебошира

5 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Жителей Шабровского под Екатеринбургом пугает вернувшийся с СВО мужчина. Он был в составе ЧВК.

Зовут мужчину Александр. Жители села жалуются, что сейчас он бегает по улицам с ножом, в садах рушит теплицы, а также залезает в чужие дома, пишет Е1.

Он невменяемый, мы боимся детей в школу отпускать, вдруг он и туда вломится, — сообщают местные жители.

Сообщают жители и о том, что в конце августа Александр в пьяном виде разгромил местный магазин, утверждают жители поселка. Охранник скрутил его и надел на Александра наручники.

Тогда за дебош мужчину задержали, но вскоре он вернулся обратно. Жителей снова стало пугать его поведение.

В полиции подтвердили, что Александр недавно вернулся из зоны СВО и с тех пор несколько раз попадал в полицию. Также правоохранители добавили, что предпринимают комплекс необходимых оперативных мероприятий.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Нож#Магазин#Награды#Дома#Пьянство#Екатеринбург#СВО#Дарья Сорокина
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