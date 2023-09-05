Жители села под Екатеринбургом пожаловались на вернувшегося с СВО дебошира

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Зовут мужчину Александр. Жители села жалуются, что сейчас он бегает по улицам с ножом, в садах рушит теплицы, а также залезает в чужие дома, пишет Е1.
Он невменяемый, мы боимся детей в школу отпускать, вдруг он и туда вломится, — сообщают местные жители.
Сообщают жители и о том, что в конце августа Александр в пьяном виде разгромил местный магазин, утверждают жители поселка. Охранник скрутил его и надел на Александра наручники.
Тогда за дебош мужчину задержали, но вскоре он вернулся обратно. Жителей снова стало пугать его поведение.
В полиции подтвердили, что Александр недавно вернулся из зоны СВО и с тех пор несколько раз попадал в полицию. Также правоохранители добавили, что предпринимают комплекс необходимых оперативных мероприятий.