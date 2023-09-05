Жители Свердловской области смогут увидеть в небе редкое небесное явление

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:34
Звездной величины 4,9 комета достигнет 8 сентября 2023 года. Она станет достаточно яркой для того, чтобы ее можно было рассмотреть, не вооружаясь при этом оптическими приборами, рассказали астрономы на сайте Starwalk.
К 17 сентября небесное тело станет максимально ярким во время прохождения ближайшей к Солнцу точки.
Напомним, ночью 31 августа 2023 года над Екатеринбургом восходила Луна, максимально приблизившаяся к Земле. Из-за этого она смотрелась больше и ярче, чем обычно.