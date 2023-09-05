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Жительница Нижнего Тагила обвинила мужчину в избиении за жалобу на ребенка

Жительница Нижнего Тагила обвинила мужчину в избиении за жалобу на ребенка

5 сентября 2023, 16:41
Фото: 1MI
Мужчина в Нижнем Тагиле избил женщину на детской площадке за то, что она пожаловалась на другую горожанку из-за поведения ее ребенка. Инцидент произошел 3 сентября 2023 года.

Ребенок чем-то бросался в других детей, которые гуляли на детской площадке. Заметив это, мать одного из пострадавших детей сделала матери хулигана за его поведение. Между женщинами началась перепалка, а потом мать хулиганившего ребенка позвала своего супруга, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Мужчина, пришедший на детскую площадку, стал нецензурно ругаться и побил тагильчанку, которая сделала замечание его жене. Еще одна местная жительница, находившая рядом, вызвала полицию, после чего скандальная семья сразу ушла.

Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге пожилая женщина стала ругаться с девушкой, которая гуляла на детской площадке со своим ребенком. В какой-то момент екатеринбурженки стали драться. Вскоре их разняла прохожая, и девушка с ребенком ушла домой.

Пожилая женщина в Екатеринбурге напала на девушку с ребенком
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