Жительница Нижнего Тагила обвинила мужчину в избиении за жалобу на ребенка

Ребенок чем-то бросался в других детей, которые гуляли на детской площадке. Заметив это, мать одного из пострадавших детей сделала матери хулигана за его поведение. Между женщинами началась перепалка, а потом мать хулиганившего ребенка позвала своего супруга, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».