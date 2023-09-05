Жительница Нижнего Тагила обвинила мужчину в избиении за жалобу на ребенка

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Ребенок чем-то бросался в других детей, которые гуляли на детской площадке. Заметив это, мать одного из пострадавших детей сделала матери хулигана за его поведение. Между женщинами началась перепалка, а потом мать хулиганившего ребенка позвала своего супруга, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Мужчина, пришедший на детскую площадку, стал нецензурно ругаться и побил тагильчанку, которая сделала замечание его жене. Еще одна местная жительница, находившая рядом, вызвала полицию, после чего скандальная семья сразу ушла.
Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге пожилая женщина стала ругаться с девушкой, которая гуляла на детской площадке со своим ребенком. В какой-то момент екатеринбурженки стали драться. Вскоре их разняла прохожая, и девушка с ребенком ушла домой.