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Жительницу Екатеринбурга обманули мошенники из группы со скидками в WhatsApp

Жительницу Екатеринбурга обманули мошенники из группы со скидками в WhatsApp

5 сентября 2023, 07:45
Фото: Midjourney
Жительницу Екатеринбурга обманули в WhatsApp. Она хотела купить кухонный сервиз по акции, но в результате просто лишилась денег.

Екатеринбурженку добавили в группу в WhatsApp, где по оптовым ценам продавали товары для дома, пишет Е1.

Женщина поверила в акционные цены и даже пригласила в эту группу друзей.

В чате периодически две мадам пишут, что им все пришло и все классно, но они подставные. Решила, что тоже пора заказать, раз народ заказывает, — рассказала пострадавшая.

После того, как екатеринбурженка оплатила заказ и доставку, но не получила сервиз, она поняла, что ее обманули. В результате она потеряла около двух тысяч рублей, а ее друзья также лишились по 2–3 тысячи.

В полицию пострадавшая не планирует обращаться, так как считает, что из-за такой суммы ущерба аферистов никто не будет разыскивать.

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#Происшествия#Акция#WhatsApp#Скидки#Мошенники#Екатеринбург#Аферисты#Дарья Сорокина
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