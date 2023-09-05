Жительницу Екатеринбурга обманули мошенники из группы со скидками в WhatsApp

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Екатеринбурженку добавили в группу в WhatsApp, где по оптовым ценам продавали товары для дома, пишет Е1.
Женщина поверила в акционные цены и даже пригласила в эту группу друзей.
В чате периодически две мадам пишут, что им все пришло и все классно, но они подставные. Решила, что тоже пора заказать, раз народ заказывает, — рассказала пострадавшая.
После того, как екатеринбурженка оплатила заказ и доставку, но не получила сервиз, она поняла, что ее обманули. В результате она потеряла около двух тысяч рублей, а ее друзья также лишились по 2–3 тысячи.
В полицию пострадавшая не планирует обращаться, так как считает, что из-за такой суммы ущерба аферистов никто не будет разыскивать.