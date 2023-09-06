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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза

Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза

6 сентября 2023, 12:25
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле начался поиск аутсорсера, который предоставит станции скорой помощи медицинские автомобили и займется их обслуживанием. При этом сумма контракта по сравнению с предыдущим выросла в 1,5 раза.

Новый контракт на три года

Согласно условиям закупки, компания должна предоставить 33 автомобиля скорой помощи: 29 — класса «В», один реанимобиль класса «С» и три резервных на время невозможности использования основных автомобилей. Все они будут поставлены на станции скорой помощи Нижнего Тагила, поселка Уралец, села Петрокаменское, поселка Горноуральский и поселка Новоасбест.

Компания, которая выиграет тендер, должна будет полностью обеспечивать техническое облуживание автомобилей, заниматься их мойкой, уборкой кабины, обеспечивать транспорт полисами ОСАГО и топливом. Кроме того, помимо медицинского оборудования автомобили скорой помощи должны оборудовать системой ГЛОНАСС с возможностью подачи сигнала тревоги и наличием голосовой связи с другими бригадами.

Каждый день перед выездом на линию автомобили будут проходить техосмотр, а водители в свою очередь — медицинский осмотр. Также им выдадут средства индивидуальной защиты и спецодежду. Подрядчик обязан контролировать работу водителей и обеспечивать их рациональную расстановку в сменах.

Контракт рассчитан на три года, начиная с 2024-го. За услуги аутсорсинга заказчик — Городская станция скорой помощи Нижнего Тагила — готов заплатить 1,06 млрд рублей. В них входит стоимость почти 79 тысяч машино-часов. Час работы в 2024 году оценен в 1190 рублей, в 2025 — в 1273 рублей, в 2026 — в 1362 рублей.

Заявки на контракт принимаются до 21 сентября, а 29 сентября станет известен победитель госзакупки.

Скандал с аутсорсингом

Недовольство вокруг перевода автопарка скорой помощи в частные руки вспыхнуло в Нижнем Тагиле в 2021 году. Водители опасались снижения зарплат и кадрового сокращения, медики — что потеряют обученных водителей, которые помогали в транспортировке больных. К такому выводу они пришли, опираясь на мнение работников скорой тех регионов, которые уже на тот момент перешли на аутсорсинг.

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Также противники аутсорсинга заявляли, что частники будут больше заинтересованы в получении прибыли, нежели, чем в спасении людей. В целом общественники, депутаты, юристы и медицинские работники считали, что система аутсорсинга достаточно сырая и перед внедрением требует существенной доработки.

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На встречу с водителями и медиками приезжал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Он пообещал работникам, что ведомство защитит их интересы и получить от компании-аутсорсера письменные гарантии сохранения всех социальных и трудовых прав водителей. Однако сотрудников скорой его слова не убедили. Протест против перехода в частную компанию вылился в создание петиции, несанкционированный митинг и обращение к президенту Владимиру Путину.

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В итоге переход транспортного парка скорой в Нижнем Тагиле все же произошел. 23 водителя скорой медицинской помощи и два слесаря по ремонту автомобилей не стали подписывать трудовой договор с новым работодателем. Другие 132 сотрудника согласились на перевод.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Скорая помощь#Контракт#Анна Григорьева#Водители#Госзакупка#Аутсорсинг
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