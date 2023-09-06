Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза

Недовольство вокруг перевода автопарка скорой помощи в частные руки вспыхнуло в Нижнем Тагиле в 2021 году. Водители опасались снижения зарплат и кадрового сокращения, медики — что потеряют обученных водителей, которые помогали в транспортировке больных. К такому выводу они пришли, опираясь на мнение работников скорой тех регионов, которые уже на тот момент перешли на аутсорсинг.