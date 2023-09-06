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Бастрыкин заинтересовался делом об отказе в лечении жителю Артемовского с ожогами

Бастрыкин заинтересовался делом об отказе в лечении жителю Артемовского с ожогами

6 сентября 2023, 03:55
Фото: 1MI
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту отказа в лечении жителю Карпинска с ожогами.

Общественные деятели в итоге настояли на повторной госпитализации мужчины в больницу. При этом они считают, что помощь ему оказывается некачественно, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту вероятного несоблюдения прав свердловчанина. Доложить о процессе проверки и результатах поручено исполняющему обязанности главы свердловского СК Анатолию Надбитову.

Напомним, 3 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудник травмпункта отказался проводить прием и оказывать помощь женщине, сославшись на то, что ее положение не экстренное.

Сотрудник травмпункта в Нижнем Тагиле отказался проводить осмотр пожилой женщине
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