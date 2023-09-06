Бастрыкин заинтересовался делом об отказе в лечении жителю Артемовского с ожогами

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Общественные деятели в итоге настояли на повторной госпитализации мужчины в больницу. При этом они считают, что помощь ему оказывается некачественно, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту вероятного несоблюдения прав свердловчанина. Доложить о процессе проверки и результатах поручено исполняющему обязанности главы свердловского СК Анатолию Надбитову.
Напомним, 3 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудник травмпункта отказался проводить прием и оказывать помощь женщине, сославшись на то, что ее положение не экстренное.