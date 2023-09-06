Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
На Вагонке во дворе дома на Зари, 99 в рамках проекта по благоустройству подрядчики, в первую очередь, заменили изношенные инженерные сети. А «Горэнерго-НТ» выполнило монтаж системы горячего водоснабжения и центрального отопления. Затем специалисты заасфальтировали проезды и тротуары, а также оборудовали парковку на 50 машиномест.
Конечно, сейчас — это сказка: широкие и ровные дороги, увеличение парковочных мест в три раза. Стало легко разворачиваться. Скоро обустроят две зоны отдыха — с обеих сторон дома. Также будет проводиться озеленение территории. Планируем посадить елочку в самом центре двора, а по периметру — яблони и сирень. В целом проведена огромная работа, — отметила старшая по дому.
Сейчас двор подготавливается к установке детской игровой площадки и зоны для занятия спортом. Площадь участка, на котором проводится реконструкция, превышает 14 тысяч кв. м. Жители 288 квартир дома смогут оценить масштабы проделанной работы уже в начале ноября на торжественном открытии обновленной территории.
В многоквартирном доме на ГГМ по адресу Дружинина, 39 работы также подходят к концу. Площадь благоустройства этого двора занимает более 21 тысячи кв. м. Здесь уже установлены уличные тренажеры для занятия спортом, обустроена баскетбольная площадка с резиновым покрытием, заасфальтированы пешеходные зоны и автопроезды, оборудовано более 150 парковочных мест. На сегодняшний день рабочие занимаются обустройством детской игровой зоны и мест для отдыха.
Отметим, что на пространстве возле девятиэтажного дома высадили более 120 деревьев: яблони, рябину, дубы, клены.
Все посадки — пожелание собственников. Деревья постарались высадить не метровые, а высокие, чтоб их нельзя было сломать. Мы учли все маршруты жителей двора: все протоптанные ими тропинки мы заасфальтировали. Баскетбольная площадка также построена по желанию жильцов, — рассказала директор управляющей компании Ольга Иванкова.
Еще один радостный момент для жителей многоквартирника — освещение. В этом дворе его никогда не было, но уже через 2 недели специалисты закончат все монтажные работы.
По срокам мы успеваем все вовремя, поэтому ждем праздника, ждем открытия этих дворовых территорий. На ГГМ даже язык не поворачивается сказать, что это просто двор. Нет, это большая дворовая территория. Более 5 лет в проектах по благоустройству не участвовали ни Вагонка, ни Гальянка. Меня радует, что мы участвуем в реконструкции домов и этих микрорайонов, — заявил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Напомним, работы по благоустройству ведутся в рамках национального проекта «Жилье и Городская среда». Общая сумма затрат на реконструкцию дворовых территорий составляет 68,6 млн. рублей.