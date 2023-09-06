Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября

В многоквартирном доме на ГГМ по адресу Дружинина, 39 работы также подходят к концу. Площадь благоустройства этого двора занимает более 21 тысячи кв. м. Здесь уже установлены уличные тренажеры для занятия спортом, обустроена баскетбольная площадка с резиновым покрытием, заасфальтированы пешеходные зоны и автопроезды, оборудовано более 150 парковочных мест. На сегодняшний день рабочие занимаются обустройством детской игровой зоны и мест для отдыха.