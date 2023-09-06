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Депутаты думы Заречного потребовали отставки мэра

Депутаты думы Заречного потребовали отставки мэра

6 сентября 2023, 05:20
Фото: 1MI
Депутаты городской думы Заречного потребовали снять с должности мэра Андрея Захарцева из-за утраты доверия.

Причиной недовольства чиновников стала коррупционная деятельность главы города. По словам депутата Юрия Бутакова, нарушение закона о коррупции признал региональный департамент, пишет Ура.ру.

Также Бутаков отметил, что Захарцев уже был замечен в коррупции. Так, в 2018–2021 годах он сам себе назначал размер премий на общую сумму почти 400 тысяч рублей. Деньги мэр позже вернул в бюджет, сохранил свой пост и был переизбран на выборах.

Напомним, депутаты Свердловской области Елена Бондаренко, Александр Каптюг и Агарон Варданян не оплачивают штрафы ГИБДД с 2022 года.

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