Депутаты думы Заречного потребовали отставки мэра

Также Бутаков отметил, что Захарцев уже был замечен в коррупции. Так, в 2018–2021 годах он сам себе назначал размер премий на общую сумму почти 400 тысяч рублей. Деньги мэр позже вернул в бюджет, сохранил свой пост и был переизбран на выборах.