Депутаты думы Заречного потребовали отставки мэра

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Причиной недовольства чиновников стала коррупционная деятельность главы города. По словам депутата Юрия Бутакова, нарушение закона о коррупции признал региональный департамент, пишет Ура.ру.
Также Бутаков отметил, что Захарцев уже был замечен в коррупции. Так, в 2018–2021 годах он сам себе назначал размер премий на общую сумму почти 400 тысяч рублей. Деньги мэр позже вернул в бюджет, сохранил свой пост и был переизбран на выборах.
Напомним, депутаты Свердловской области Елена Бондаренко, Александр Каптюг и Агарон Варданян не оплачивают штрафы ГИБДД с 2022 года.