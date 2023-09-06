Глава ФОМС: Объемы профилактической медпомощи выросли почти на 60% в 2023 году

Как передает rg.ru, объемы предоставляемой людям профилактической медицинской помощи выросли более чем на 57%, а углубленная диспансеризация стала доступнее. Отмечается, что за семь месяцев 2023 года ФОМС на нее направил пять миллиардов рублей, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом ее объемы выросли с 3,4 до 4,3 миллиона комплексных посещений.