tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Глава ФОМС: Объемы профилактической медпомощи выросли почти на 60% в 2023 году

Глава ФОМС: Объемы профилактической медпомощи выросли почти на 60% в 2023 году

6 сентября 2023, 06:39
Фото: пресс-служба ФОМС
В январе — июле этого года профилактические осмотры прошли более 44 миллионов человек, то есть почти в два раза больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин на Московском урбанистическом форуме.

Как передает rg.ru, объемы предоставляемой людям профилактической медицинской помощи выросли более чем на 57%, а углубленная диспансеризация стала доступнее. Отмечается, что за семь месяцев 2023 года ФОМС на нее направил пять миллиардов рублей, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом ее объемы выросли с 3,4 до 4,3 миллиона комплексных посещений.

Илья Баланин напомнил, что углубленную диспансеризацию могут пройти граждане, переболевшие коронавирусом. Также, по его словам, в этом году оплата профосмотров и диспансерного наблюдения начисляется за единицу объема оказанной медпомощи, что позволяет эффективнее расходовать средства фонда и мотивировать поликлиники на работу с населением.

Подпишитесь
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Сегодня, 03:07
Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
Вчера, 10:27
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле
4 сентября, 10:58
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:25