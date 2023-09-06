Как приготовить полезные заготовки из яблок

«Яблоки, порезанные на дольки, также можно просто законсервировать в банке. Для этого нужно предварительно отварить их в кипятке 3-5 минут, а потом переложить в банку, залить кипятком и закрыть. Также можно делать пастилу без сахара, сушить яблоки или замораживать. Кстати, можно заморозить и яблочное пюре», — рассказала эксперт в интервью с корреспондентом онлайн издания «Подмосковье сегодня».