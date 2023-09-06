Как приготовить полезные заготовки из яблок

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
По словам Черной, на зиму можно приготовить варенье, повидло или джем из яблок без добавления сахара. Продукты получатся не такими густыми, как традиционные, но всё равно сладкими и более полезными, чем обычное варенье с килограммом сахара, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Яблоки, порезанные на дольки, также можно просто законсервировать в банке. Для этого нужно предварительно отварить их в кипятке 3-5 минут, а потом переложить в банку, залить кипятком и закрыть. Также можно делать пастилу без сахара, сушить яблоки или замораживать. Кстати, можно заморозить и яблочное пюре», — рассказала эксперт в интервью с корреспондентом онлайн издания «Подмосковье сегодня».
Чтобы сделать яблочное пюре, нужно запечь яблоки в духовке, их потом перетолочь в пюре с помощью блендера и заморозить в стеклянной посуде — лучше не использовать пластиковую.
«Наиболее полезны кислые яблоки, они содержат много витамина С и укрепляют сосуды. Но в целом этот фрукт содержит большое количество фруктозы, поэтому стоит ограничить его употребление и по возможности отдавать предпочтение ягодам», — подытожила Черная.