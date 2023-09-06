tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Как приготовить полезные заготовки из яблок

6 сентября 2023, 13:34
В России наступило время для яблок. В интернете можно найти множество рецептов и советов от хозяек, как приготовить этот кисло-сладкий плод на зиму. Ксения Черная, специалист по питанию и эксперт в области генетики питания, поделилась способами сделать такие заготовки еще и полезными.

По словам Черной, на зиму можно приготовить варенье, повидло или джем из яблок без добавления сахара. Продукты получатся не такими густыми, как традиционные, но всё равно сладкими и более полезными, чем обычное варенье с килограммом сахара, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Яблоки, порезанные на дольки, также можно просто законсервировать в банке. Для этого нужно предварительно отварить их в кипятке 3-5 минут, а потом переложить в банку, залить кипятком и закрыть. Также можно делать пастилу без сахара, сушить яблоки или замораживать. Кстати, можно заморозить и яблочное пюре», — рассказала эксперт в интервью с корреспондентом онлайн издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы сделать яблочное пюре, нужно запечь яблоки в духовке, их потом перетолочь в пюре с помощью блендера и заморозить в стеклянной посуде — лучше не использовать пластиковую.

«Наиболее полезны кислые яблоки, они содержат много витамина С и укрепляют сосуды. Но в целом этот фрукт содержит большое количество фруктозы, поэтому стоит ограничить его употребление и по возможности отдавать предпочтение ягодам», — подытожила Черная.

Подпишитесь
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Сегодня, 03:07
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Сегодня, 12:25
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов
Сегодня, 04:31
Загадочные памятки о правилах безопасности появились у жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 10:25
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Сегодня, 10:31