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Кавер на песню «It`s my life» записали заключенные из Нижнего Тагила

Кавер на песню «It`s my life» записали заключенные из Нижнего Тагила

6 сентября 2023, 13:52
Фото: 1MI
В исправительной колонии №5 Нижнего Тагила заключенные записали кавер на песню с «It`s my life» и под названием «Жизнь одна». Также они сняли клип на музыкальное произведение.

Композиция приурочена к Всемирному дню предотвращения суицида. Он отмечается 10 сентября.

В припеве песни звучат такие слова:

Жизнь моя, увы, не вечна, я бегу судьбе навстречу. Чтобы жить, не жду момента я. Жизнь моя!

Темой для клипа стало письмо, которое пришло одному из заключенных от женщины. В нем она пишет, что им пора расстаться и ждать она его не будет. Мужчина очень расстроился и даже стал думать о суициде. Однако заключенного образумил его двойник и он возвратился к нормальной жизни.

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