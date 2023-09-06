Кавер на песню «It`s my life» записали заключенные из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Композиция приурочена к Всемирному дню предотвращения суицида. Он отмечается 10 сентября.
В припеве песни звучат такие слова:
Жизнь моя, увы, не вечна, я бегу судьбе навстречу. Чтобы жить, не жду момента я. Жизнь моя!
Темой для клипа стало письмо, которое пришло одному из заключенных от женщины. В нем она пишет, что им пора расстаться и ждать она его не будет. Мужчина очень расстроился и даже стал думать о суициде. Однако заключенного образумил его двойник и он возвратился к нормальной жизни.