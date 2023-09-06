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«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования

«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования

6 сентября 2023, 10:31
Фото: 1MI
Старшеклассники и студенты Нижнего Тагила смогут бесплатно обучиться программированию и дизайну. Обучение проводится в рамках проекта «Код будущего», который организован при помощи федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли».

До конца сентября 2023 года на портале Госуслуг идет набор ребят на образовательные курсы по программированию. Проект предназначен для школьников от 8 до 11 класса и студентов СПО, имеющих российское гражданство. Важно также отметить, что для поступления на курс необязательно быть отличником. При этом стоит учитывать, что зачисление проводится на основании пройденного тестирования.

Фото: Код будущего

В проекте «Код будущего» активное участие принимает Компьютерная Академия ТОР в Нижнем Тагиле. Для ребят подготовлены две интереснейшие программы:

Геймдев-индустрия развивается стремительными темпами: за последние четыре года рынок индустрии вырос в два раза! Предлагаем окунуться в популярное направление и попробовать себя в роли разработчика игр. В процессе обучения вы познакомитесь с методами разработки программного обеспечения; типами данных в языке программирования Python. Узнаете базовые конструкции Python и особенности библиотек Arcade и PyGame.

По итогу обучения специалист научится:

  • Реализовывать базовые алгоритмы с использованием стандартных структур управления;
  • Формализовывать требования к разрабатываемому ПО;
  • Проектировать модели предметной области средствами ООП;
  • Работать с анимацией в библиотеках Arcade и PyGame.

Программа создана для ребят, интересующихся сайтостроением. Актуальность программы вызвана наличием спроса на профессиональных разработчиков веб-приложений в сфере IT. В современных условиях на первый план вышла разработка сайтов и приложений для бизнесов разной направленности.

В рамках этой программы ребята изучат основы создания сайтов, профессий frontend-разработчика и backend-разработчика с помощью языков HTML, CSS, JavaScript, PHP и многое другое.

После прохождения программы специалист сможет:

  • Определиться со своим профильным образованием и впоследствии выбрать профессию;
  • Самостоятельно создавать сайты и устанавливать взаимодействие с веб-сервером;
  • Создавать собственный дизайн и реализовывать его с помощью языков верстки;
  • Создавать и писать запросы для базы данных.

Программа рассчитана для творческих ребят. Актуальность программы обусловлена высоким спросом на кадры в диджитал сфере, а приобретаемые в рамках программы навыки могут лечь в основу будущей профессии как для тех, кто интересуется технической сферой, так и для тех, кто больше склонен к гуманитарным наукам и творческой реализации. Это отличная возможность для подростков превратить свой талант в востребованную профессию.

На этом курсе ребята приобретут ряд навыков:

  • Научатся основам веб-дизайна, графического дизайна;
  • Познакомятся с понятием брендинга;
  • Научатся работать в наиболее популярных программах для дизайна (Figma, Adobe Illustrator и др.).

Данная программа обладает следующими преимуществ:

  • Способствует развитию критического, системного и творческого мышления;
  • Развивает внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес;
  • Формирует умение демонстрировать результаты своей работы.

Все студенты после итогового экзамена получат сертификаты, дающие возможность получить до +10 баллов ЕГЭ при поступлении на IT-специальности.

Преподаватели Академии ⎼ специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы более 5 лет. Особое внимание они уделяют практическим занятиям и отработке навыков.

Период обучения: с октября 2023 года по май 2024 года. Каждый ученик по окончании курсов получит электронный сертификат. Он дает до +10 дополнительных баллов на ЕГЭ при поступлении в ВУЗы на IT-специальности. Срок действия сертификата не ограничен.

Это уникальная возможность бесплатно получить полезные знания и подготовить основу для успешной карьеры в сфере IT.

Подробная информация по направлениям образования по ссылкам:

Контакты «Компьютерной Академии ТОП» в Нижнем Тагиле

Телефон для связи: +7 (3435) 96-38-35, с пн-вс с 09:00 до 18:00

или вотсап +7-965-517-95-50 — всегда перезвоним и ответим на ваши вопросы

Адрес: улица Ломоносова, дом 2а, 6 этаж, офис 605

Реклама. Рекламодатель АНО ДПО «Академия ТОП Нижний Тагил». https://tagil.top-academy.ru/?erid=LjN8KJu73

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