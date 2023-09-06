«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
До конца сентября 2023 года на портале Госуслуг идет набор ребят на образовательные курсы по программированию. Проект предназначен для школьников от 8 до 11 класса и студентов СПО, имеющих российское гражданство. Важно также отметить, что для поступления на курс необязательно быть отличником. При этом стоит учитывать, что зачисление проводится на основании пройденного тестирования.
В проекте «Код будущего» активное участие принимает Компьютерная Академия ТОР в Нижнем Тагиле. Для ребят подготовлены две интереснейшие программы:
Геймдев-индустрия развивается стремительными темпами: за последние четыре года рынок индустрии вырос в два раза! Предлагаем окунуться в популярное направление и попробовать себя в роли разработчика игр. В процессе обучения вы познакомитесь с методами разработки программного обеспечения; типами данных в языке программирования Python. Узнаете базовые конструкции Python и особенности библиотек Arcade и PyGame.
По итогу обучения специалист научится:
Программа создана для ребят, интересующихся сайтостроением. Актуальность программы вызвана наличием спроса на профессиональных разработчиков веб-приложений в сфере IT. В современных условиях на первый план вышла разработка сайтов и приложений для бизнесов разной направленности.
В рамках этой программы ребята изучат основы создания сайтов, профессий frontend-разработчика и backend-разработчика с помощью языков HTML, CSS, JavaScript, PHP и многое другое.
После прохождения программы специалист сможет:
Программа рассчитана для творческих ребят. Актуальность программы обусловлена высоким спросом на кадры в диджитал сфере, а приобретаемые в рамках программы навыки могут лечь в основу будущей профессии как для тех, кто интересуется технической сферой, так и для тех, кто больше склонен к гуманитарным наукам и творческой реализации. Это отличная возможность для подростков превратить свой талант в востребованную профессию.
На этом курсе ребята приобретут ряд навыков:
Данная программа обладает следующими преимуществ:
Все студенты после итогового экзамена получат сертификаты, дающие возможность получить до +10 баллов ЕГЭ при поступлении на IT-специальности.
Период обучения: с октября 2023 года по май 2024 года. Каждый ученик по окончании курсов получит электронный сертификат. Он дает до +10 дополнительных баллов на ЕГЭ при поступлении в ВУЗы на IT-специальности. Срок действия сертификата не ограничен.
Это уникальная возможность бесплатно получить полезные знания и подготовить основу для успешной карьеры в сфере IT.
Подробная информация по направлениям образования по ссылкам:
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