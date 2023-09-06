«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования

Программа рассчитана для творческих ребят. Актуальность программы обусловлена высоким спросом на кадры в диджитал сфере, а приобретаемые в рамках программы навыки могут лечь в основу будущей профессии как для тех, кто интересуется технической сферой, так и для тех, кто больше склонен к гуманитарным наукам и творческой реализации. Это отличная возможность для подростков превратить свой талант в востребованную профессию.