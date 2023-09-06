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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Дожди возвратятся в Свердловскую область

Когда в Свердловскую область придут дожди

6 сентября 2023, 13:46
Фото: 1MI

Дожди возвратятся в Свердловскую область

В первой половине сентября свердловчан ждет дождливая погода. Об этом рассказала главный региональный синоптик Галина Шепоренко.

По ее словам, уже 7 сентября дожди ожидаются на юго-западе региона, а 8 сентября — во многих района юга Свердловской области. В ближайшие выходные дни, 9 и 10 сентября, а также в понедельник, 11 сентября, прогнозируются умеренные осадки.

В целом, сентябрь в 2023 году будет на один градус теплее, чем обычно. Это связано с всплесками сильного тепла, которые были ранее. Количество осадков в первый месяц осени будет около или больше нормы.

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#Свердловская область#Прогноз погоды#Синоптики#Дожди#Окружающая среда#Природа#Осень#Евгения Сафина
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