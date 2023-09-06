Когда в Свердловскую область придут дожди

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По ее словам, уже 7 сентября дожди ожидаются на юго-западе региона, а 8 сентября — во многих района юга Свердловской области. В ближайшие выходные дни, 9 и 10 сентября, а также в понедельник, 11 сентября, прогнозируются умеренные осадки.
В целом, сентябрь в 2023 году будет на один градус теплее, чем обычно. Это связано с всплесками сильного тепла, которые были ранее. Количество осадков в первый месяц осени будет около или больше нормы.