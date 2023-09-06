Корпорация МСП: Российские власти поддержат малые и средние предприятия

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Новая стратегия разработана Министерством экономического развития РФ и Корпорацией малого и среднего предпринимательства (КМСП), пишет kommersant.ru.
Численность субъектов МСП в стране остается стабильным и составляет примерно 6 миллионов. Достижение таких показателей обусловлено действием комплексных мер поддержки — от запуска новых налоговых решений и уменьшения количества проверок до обеспечения устойчивого спроса на продукцию малых и средних предприятий и повышения доступности кредитования для предпринимателей.
Несмотря на действие ограничений, вызванных пандемией и санкциями, численность субъектов МСП и самозанятых удалось не только удержать, но и увеличить. Также возросли доходы таких предпринимателей. Об этом рассказал глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников.
Глава ведомства также сообщил, что уже спустя год получатели господдержки показывают высокий рост показателей: по доходу — в два раза, по занятости — в восемь раз. Результаты показали, что воспользовавшиеся финансовой поддержкой предприниматели в шесть раз реже закрывают свой бизнес «на горизонте трех лет». Такие предприятия быстрее набирают обороты и платят больше налогов по сравнению с теми, кто не получил финансирования.
По словам министра, формирование нового комплекса мер на период с 2025 по 2030 год должно привести к качественным изменениям в секторе: увеличить количество занятых и их доходы, вклад МСП в ВВП России, стимулировать развитие малых и средних предприятий в приоритетных сферах. Это обрабатывающая промышленность, технологические и ИТ-компании, туризм.
Гендиректор КМСП Александр Исаевич сообщил, что мерами господдержки удалось охватить бизнес из всех российских регионов. Особенно это заметно на примере Дальневосточного региона, Кавказа, Крыма и Севастополя. В этих субъектах кредитование с поддержкой государства выросло более чем на 25 процентов. В целом кредиты на развитие бизнеса стали предпринимателям более доступными за счет перехода на «зонтичный» механизм поручительств.
Среди задач к 2030 году — наращивание доли среднего бизнеса в два раза, вклада малых и средних предприятий в ВВП России до 28 процентов, то есть на 3 п. п., а также рост доходов на одного сотрудника в МСП-секторе почти на четверть.
Ключевая цель следующего этапа работы — увеличение «продолжительности жизни» компаний и привязка всех мер поддержки к увеличению дохода в расчете на одного работника субъекта МСП. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он отметил, что важно уделить внимание развитию экспорта продукции МСП. Этот сектор обладает колоссальным потенциалом, поэтому нужно не останавливаться в развитии инструментов и механизмов, способствующих более активному выходу малых и средних предпринимателей на внешние рынки. Белоусов обратил внимание и на ключевую роль регионов в структурной перестройке МСП-сектора. Для этого необходимо стандартизировать региональные меры поддержки. Заняться такой работой должны совместно Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ и команды глав регионов.