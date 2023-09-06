Корпорация МСП: Российские власти поддержат малые и средние предприятия

Глава ведомства также сообщил, что уже спустя год получатели господдержки показывают высокий рост показателей: по доходу — в два раза, по занятости — в восемь раз. Результаты показали, что воспользовавшиеся финансовой поддержкой предприниматели в шесть раз реже закрывают свой бизнес «на горизонте трех лет». Такие предприятия быстрее набирают обороты и платят больше налогов по сравнению с теми, кто не получил финансирования.