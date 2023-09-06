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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 13:59

Мать рассказала о состоянии отравившейся на море дочери из Екатеринбурга

Мать рассказала о состоянии отравившейся на море дочери из Екатеринбурга

6 сентября 2023, 13:59
Фото: 1MI
Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая впала в кому из-за отравления на море в Лазаревском, по-прежнему нельзя транспортировать.

Девочку хотели отправлять в Москву для оказания эффективного лечения, однако состояние Маши сейчас не позволяет ее транспортировать.

Показатели ее самочувствия ухудшились, динамика отрицательная. Сейчас она находится в центре охраны материнства и детства в Сочи. Об этом рассказала мама Маши, пишет Е1.

Напомним, Маша приехала с родителями в Лазаревское на отдых. После отравления врачи поставили девочке диагноз «ротавирус» и отвезли ее в больницу, где положили в реанимационное отделение, так как пациентка впала в кому.

Вскоре ее сумели транспортировать в медучреждение Сочи. Транспортировка прошла без осложнений.

Свердловскую девочку Машу с ротавирусом перевели в больницу в Сочи
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