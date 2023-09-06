Мать рассказала о состоянии отравившейся на море дочери из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Девочку хотели отправлять в Москву для оказания эффективного лечения, однако состояние Маши сейчас не позволяет ее транспортировать.
Показатели ее самочувствия ухудшились, динамика отрицательная. Сейчас она находится в центре охраны материнства и детства в Сочи. Об этом рассказала мама Маши, пишет Е1.
Напомним, Маша приехала с родителями в Лазаревское на отдых. После отравления врачи поставили девочке диагноз «ротавирус» и отвезли ее в больницу, где положили в реанимационное отделение, так как пациентка впала в кому.
Вскоре ее сумели транспортировать в медучреждение Сочи. Транспортировка прошла без осложнений.