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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Мошенники похитили у больной раком жительницы Екатеринбурга почти миллион рублей

Мошенники похитили у больной раком жительницы Екатеринбурга почти миллион рублей

6 сентября 2023, 07:27
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге телефонные аферисты похитили у больной онкологией женщины 862 тысячи рублей.

Сперва ей пришло много СМС с просьбой подтвердить заявку на кредит, хотя она не оформляла их, пишет Е1.

Также мошенники звонили екатеринбурженке и говорили, что кто-то набрал за нее кредитов. Поэтому деньги нужно перевести на якобы безопасный счет.

Помимо этого, аферисты оформили на жертву виртуальную карту одного банка, но пополнить ее можно было только с банкомата другого банка. Тогда она перевела им 862 тысячи рублей, и после этого карта оказалась недоступна.

Затем женщина пошла в полицию. Однако аферисты не перестали ей звонить, а все еще пытались ее обмануть. По словам дочери пострадавшей, ее пожилая мама больна раком и ей нужно ложиться в больницу.

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#Происшествия#Больница#Полиция#Банк#Кредит#Мошенники#Онкология#Рак#Екатеринбург#Аферисты#Дарья Сорокина
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