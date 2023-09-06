Мошенники похитили у больной раком жительницы Екатеринбурга почти миллион рублей

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Сперва ей пришло много СМС с просьбой подтвердить заявку на кредит, хотя она не оформляла их, пишет Е1.
Также мошенники звонили екатеринбурженке и говорили, что кто-то набрал за нее кредитов. Поэтому деньги нужно перевести на якобы безопасный счет.
Помимо этого, аферисты оформили на жертву виртуальную карту одного банка, но пополнить ее можно было только с банкомата другого банка. Тогда она перевела им 862 тысячи рублей, и после этого карта оказалась недоступна.
Затем женщина пошла в полицию. Однако аферисты не перестали ей звонить, а все еще пытались ее обмануть. По словам дочери пострадавшей, ее пожилая мама больна раком и ей нужно ложиться в больницу.