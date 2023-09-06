Общественный туалет заработал на площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле

Санитарный модуль появился в парке еще два года назад, но его передача в эксплуатацию подрядной организации состоялась только в этом году. Всего на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле выделено 2,4 млн рублей. Подрядчик должен оказывать услуги по комплексному обслуживанию в соответствии с установленными санитарными нормами, а также обеспечивать их необходимым инвентарем, чистящими и дезинфицирующими средствами.