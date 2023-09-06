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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Общественный туалет заработал на площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле

Общественный туалет заработал на площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле

6 сентября 2023, 07:40
Фото: tagilcity.ru
Общественный туалет, который поставили во время реконструкции площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле, начал свою работу.

Туалет работает ежедневно и бесплатно. График работы: с 1 мая по 30 сентября с 10.00 до 22.00, с 1 октября по 30 апреля с 11.00 до 22.00.

Общественный туалет на площади ТанкостроителейОбщественный туалет на площади Танкостроителей
Общественный туалет на площади ТанкостроителейОбщественный туалет на площади Танкостроителей
Общественный туалет на площади Танкостроителей
Фото: tagilcity.ru

Санитарный модуль появился в парке еще два года назад, но его передача в эксплуатацию подрядной организации состоялась только в этом году. Всего на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле выделено 2,4 млн рублей. Подрядчик должен оказывать услуги по комплексному обслуживанию в соответствии с установленными санитарными нормами, а также обеспечивать их необходимым инвентарем, чистящими и дезинфицирующими средствами.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Анна Григорьева#Туалет#График работы#Обслуживание#Эксплуатация#Площадь Танкостроителей
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