Общественный туалет заработал на площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Туалет работает ежедневно и бесплатно. График работы: с 1 мая по 30 сентября с 10.00 до 22.00, с 1 октября по 30 апреля с 11.00 до 22.00.
Санитарный модуль появился в парке еще два года назад, но его передача в эксплуатацию подрядной организации состоялась только в этом году. Всего на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле выделено 2,4 млн рублей. Подрядчик должен оказывать услуги по комплексному обслуживанию в соответствии с установленными санитарными нормами, а также обеспечивать их необходимым инвентарем, чистящими и дезинфицирующими средствами.