Первая «резиновая» дорога появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:58
Специалисты МУП «Тагилдорстрой» применяют технологию компании «РОСНАНО», сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Для того, чтобы рабочие научились работать с новой смесью, им на помощь в город приехал начальник отдела ООО «Новые технологии строительства» Александр Данилов.
По его словам, в качестве покрытия для дороги будет использован специальный модификатор на основе активного резинового порошка. В него входит крошка от изношенных шин. Ее обрабатывают и внедряют в асфальтобетонную смесь. Это позволяет улучшить характеристики бетона.
Применение современных технологий является одной из приоритетных задач нацпроекта «БКД». По словам Данилова, модификатор используется уже 15 лет в разных регионах России — Белгороде и Краснодаре, Туле и Москве, и даже в условиях пониженных температур на автодороге Сургут-Салехард на Ямале.
Модификатор позволяет повысить сдвигоустойчивость дорожного полотна, снизить образование трещин и колеи на дороге. Также увеличиваются интервалы между ремонтами.