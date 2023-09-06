Первая «резиновая» дорога появится в Нижнем Тагиле

По его словам, в качестве покрытия для дороги будет использован специальный модификатор на основе активного резинового порошка. В него входит крошка от изношенных шин. Ее обрабатывают и внедряют в асфальтобетонную смесь. Это позволяет улучшить характеристики бетона.