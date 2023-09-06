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Updated Сегодня, 06:58

Первая «резиновая» дорога появится в Нижнем Тагиле

Первая «резиновая» дорога появится в Нижнем Тагиле

6 сентября 2023, 06:45
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле проводится укладка финишного слоя асфальта на улице Фрунзе. При этом бетон произведен по специальной технологии, благодаря которой, дорога станет как бы «резиновой».

Специалисты МУП «Тагилдорстрой» применяют технологию компании «РОСНАНО», сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Для того, чтобы рабочие научились работать с новой смесью, им на помощь в город приехал начальник отдела ООО «Новые технологии строительства» Александр Данилов.

По его словам, в качестве покрытия для дороги будет использован специальный модификатор на основе активного резинового порошка. В него входит крошка от изношенных шин. Ее обрабатывают и внедряют в асфальтобетонную смесь. Это позволяет улучшить характеристики бетона.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Применение современных технологий является одной из приоритетных задач нацпроекта «БКД». По словам Данилова, модификатор используется уже 15 лет в разных регионах России — Белгороде и Краснодаре, Туле и Москве, и даже в условиях пониженных температур на автодороге Сургут-Салехард на Ямале.

Модификатор позволяет повысить сдвигоустойчивость дорожного полотна, снизить образование трещин и колеи на дороге. Также увеличиваются интервалы между ремонтами.

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