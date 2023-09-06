При информационной поддержке холдинга 1MI во всех регионах пройдет «Цифровой диктант»

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
По сообщению издания gorod55.ru, диктант предусматривает проведение тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий участников: для детей в возрасте от 7 до 13 лет, для взрослых от 18 до 59 лет и граждан старшего возраста, начиная от 60 лет. Каждое тестирование будет включать четыре смысловых блока. Первый посвящен основам цифрового потребления — знанию разных устройств, базовых программ и приложений. Второй блок — это владение цифровыми компетенциями: работа с соцсетями, интернет-магазинами, другими онлайн-платформами. Третий — цифровая безопасность, включая защиту персональных данных и устройств. Четвертый блок охватывает новые технологии, в том числе искусственный интеллект и умные голосовые помощники.
Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций, организатор акции «Цифровой диктант» Сергей Гребенников отметил, что уровень цифровой грамотности населения России должен повышаться, так как гаджеты и онлайн-сервисы используют практически все. Но быстрое развитие технологий несет новые угрозы, поэтому проведение такого мероприятия является востребованным. Его результатом станет не только индекс цифровой грамотности населения России, но и личный результат участников, позволяющий узнать зоны роста и повысить компетенции.
Участники «Цифрового диктанта» смогут познакомиться с отечественными цифровыми продуктами и сервисами — для составления вопросов привлекались представители ИТ-компаний России. На следующий день после окончания акции, 16 октября, на сайте проекта можно пройти работу над ошибками.
Глава некоммерческой организации «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что сегодня цифровые сервисы присутствуют в жизни каждого человека. Но получать от них максимально возможный эффект и применять их во благо можно только при условии правильного пользования технологиями. Плуготаренко выразил уверенность, что изначально просветительский проект сейчас является определенным знаком качества для всех ассоциирующих себя с цифровыми продуктами и сервисами: чем выше результат диктанта, тем сильнее ты «прокачан».
Плуготаренко добавил, что акцию поддерживают крупные цифровые компании России. Это не только показатель их социальной ответственности, но и вклад в развитие российских решений в сфере информационных технологий, что очень ценно.
В прошлом сезоне «Цифрового диктанта» в акции приняли участие более 919 тысяч граждан со всех регионов Российской Федерации. В 2023 году мероприятие, как ожидается, окажется более масштабным. Важным результатом диктанта станет определение индекса цифровой грамотности населения России.