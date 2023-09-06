При информационной поддержке холдинга 1MI во всех регионах пройдет «Цифровой диктант»

По сообщению издания gorod55.ru, диктант предусматривает проведение тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий участников: для детей в возрасте от 7 до 13 лет, для взрослых от 18 до 59 лет и граждан старшего возраста, начиная от 60 лет. Каждое тестирование будет включать четыре смысловых блока. Первый посвящен основам цифрового потребления — знанию разных устройств, базовых программ и приложений. Второй блок — это владение цифровыми компетенциями: работа с соцсетями, интернет-магазинами, другими онлайн-платформами. Третий — цифровая безопасность, включая защиту персональных данных и устройств. Четвертый блок охватывает новые технологии, в том числе искусственный интеллект и умные голосовые помощники.