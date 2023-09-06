Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+

Официально интима в массажных салонах нет. В элитных салонах это вообще запрещено. Там, где работала Алина, так и было официально. Приходит гость, например, ему показывают фото девушек. Он выбирает. Потом выбирает программу. На вопрос, есть ли в салоне интим, администратор всегда отвечает, что нет. Но при этом администратор не может зайти без стука в комнату. То есть по факту никто не знает, был интим или нет. За секс с гостем могли уволить, если узнают. В свое время, по рассказу Алины, в комнатах салона были установлены камеры. Но их убрали. Также, со слов Алины, девочки сами решают, согласиться на интим или нет. Цену также назначают сами массажистки. В первую очередь на решение влияет отношение к себе самой девушки и, конечно, клиенты.