Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Напротив сидит молодая симпатичная девушка с тонкими чертами лица. Увидев такую на улице, никогда не подумаешь, что она работала в сфере 18+. Атмосфера совсем домашняя, очень уютно. Обстановка, мягко говоря, диссонирует с темой разговора.
Что такое эротический массаж и чем он отличается от обычного? В зависимости от программы эротический массаж, все мы понимаем, что это массаж со счастливым концом. Еще есть так называемый «тайский релакс». Это массаж грудью. Девушка «обкатывает» гостя грудью с ног до головы. При этом мастер обнажена и намазана специальным маслом.
Во время тайского массажа клиент не имеет право трогать мастера. Еще есть массаж с нагретым полотенцем. Да, вы поняли правильно. Девушка делает массаж горячим полотенцем. Есть программа под названием «французский поцелуй». Массажистка целует гостя полностью с головы до ног, но при этом не задевает интимные зоны. «Клубничка» — эта программа копирует «французский поцелуй» с той лишь разницей, что у девушки во рту находится холодная клубника. Ей она и водит по телу клиента.
Алина учится на последнем курсе известного в Нижнем Тагиле профильного учебного заведения. Она могла бы спасать человеческие жизни, но решила дарить радость нуждающимся другими способами. Так сказать, работать руками, а не головой. Попала в профессию Алина, как и все, кто попадают на ту или иную работу. Через объявление. Вот только были нюансы.
Я искала вакансию администратора. Мне написали в чат, что им понравилось мое резюме. Я пришла, мне сказали: «Мы спа-салон, работаем без интима». Зарплата соответствовала объявлению. То есть первое время, а это около трех месяцев, я работала администратором. Потом случился конфликт с начальством, и меня понизили до мастера. Но зарабатывать я стала гораздо больше. Вот такой парадокс, — рассказывает TagilCity.ru Алина, бывший мастер массажного салона.
Ушла из салона Алина, когда начались отношения с парнем. Мы к этому еще вернемся. Проработала она без малого полгода. Но есть девочки, которые работают и по 10 лет. У некоторых уже взрослые дети. Например, самой старшей девушке-мастеру на момент работы Алины было 39 лет. Как в любой профессии, тут также возможен профессиональный рост. Серьезные компании оплачивают курсы повышения квалификации, отправляют работников на форумы и тому подобное. Мужские массажные салоны — места, конечно, специфические, но все-таки от корпоративных трендов не отстают. Раньше, по крайней мере.
Ты, допустим, приходишь, тебя обучают программе. Тайский откатываешь 2-3 раза. Дальше учат французскому поцелую и так далее. И потом через полгода приезжает наш директор и сдаем ему экзамен. Раньше девочки и развивались, и салонов у нас по стране было больше. Сейчас другой директор и он в основном тратит деньги, а не вкладывает. Клиенты в последнее время говорили, что раньше было лучше, — рассказывает Алина.
Алина рассказала редакции TagilCity.ru, что больше всего из услуг она любила «французский поцелуй», потому что мастера в этот момент нельзя трогать. Наименее же любимым массажем был «тайский». Причина проста: во время «тайского массажа» девушка-мастер в масле, а смыть его с себя непросто. Особенно если между клиентами пауза в 10-15 минут. А если целый день намазывать себя маслом, потом смывать и так по кругу, то появляются проблемы с кожей. Без врача не обойтись. Кстати о врачах. Прохождение медицинской комиссии, сбор справок и всех необходимых анализов требуют лишь при трудоустройстве. Перед тем, как девушки начинают работать.
То есть потом анализы на СПИД, ВИЧ, ГЕПАТИТ, да даже элементарно на лобковые вши никто из девушек не сдает. Можно, по своему желанию, конечно, но руководство не требует и ладно, — рассказывает Алина.
Кто же посещает подобные места и по какой причине? Гости у Алины разные бывали. Причины, по которым мужчины приходят в такое место, тоже. Например, молодой человек поссорился со своей девушкой и решил ей таким образом отомстить. Или вот был у Алины постоянный гость, который ходил к ней на протяжении нескольких месяцев. Вся программа заключалась в том, что он сам делал ей массаж. Алина ни разу к нему не прикоснулась.
Но чаще всего приходили пьяные. Бывали и конфликтные ситуации. Бывало, доходило до рукоприкладства. Но на такие случаи есть охрана. Клиента выводят. Если это произошло через 5 минут, как он зашел к мастеру, то деньги не возвращаются. Тоже самое, если гость зашел в первые 5 минут и сказал: «Мне не понравилось, давайте другую». Тогда девушку либо меняют, либо ему возвращаются деньги. Но бывают истории с гостями под грифом «дичь».
У девочки еще история была. У нее был первый день. Она за первый день сделала 10-12 программ. То есть она сутки прям работала. И дошло до того, что она выходит из комнаты, ей кидают полотенце с губкой, говорят: «Иди переодевайся, мойся, клиент уже ждет». И вот она готова. Гость заходит. Она в сонном состоянии. На автомате уже делает все, что нужно руками, спит на ходу, но дело делает. Потом, уже после программы, сели пить чай. Она поняла, что это ее родной брат. Дрочила родному брату. Он сам ее выбрал, прикинь! — рассказала редакции Алина, бывшая работница мужского салона.
Официально интима в массажных салонах нет. В элитных салонах это вообще запрещено. Там, где работала Алина, так и было официально. Приходит гость, например, ему показывают фото девушек. Он выбирает. Потом выбирает программу. На вопрос, есть ли в салоне интим, администратор всегда отвечает, что нет. Но при этом администратор не может зайти без стука в комнату. То есть по факту никто не знает, был интим или нет. За секс с гостем могли уволить, если узнают. В свое время, по рассказу Алины, в комнатах салона были установлены камеры. Но их убрали. Также, со слов Алины, девочки сами решают, согласиться на интим или нет. Цену также назначают сами массажистки. В первую очередь на решение влияет отношение к себе самой девушки и, конечно, клиенты.
Запросы у клиентов тоже бывали разные. От безобидных «обними меня и давай просто поговорим» до совершенно «диких» и неприемлемых для большинства обывателей.
Клиент попросил войти в него страпоном. Бывало такое: мы заходим после программы, а там говном воняет. Приходят же пьяные, не подготовленные. А ведь там все промывать нужно. И такие случаи бывали очень часто. Со стороны вроде бы мужик нормальный, а вот запросы какие-то не очень, получается. Друзьям о таком не расскажешь, — рассказала Алина.
Таких историй у Алины и ее коллег может набраться на целую книгу. Другое дело, что в формате нашего портала мы не можем рассказать чуть больше, чем хотелось бы. Кстати, история Алины закончилась хорошо. Со своим нынешним молодым человеком Алина познакомилась на своей работе — он был гостем салона. Парень выбирал ее несколько раз. А потом они встретились в нерабочее время и теперь живут вместе. В салоне девушка больше не работает. Как в том кино — сказка со счастливым концом.