Самые необычные благотворительные акции

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Этот праздник направлен на привлечение внимания к важности помощи нуждающимся людям, пишет RuNews24.Ru. В издании рассказали о самых необычных благотворительных акциях.
Одной из них была Ice Bucket Challenge, запущенная в 2014 году. Идея заключалась в том, чтобы облить себя ведром ледяной воды и передать вызов другим людям. В ответ они должны были сделать то же самое и перечислить пожертвование в благотворительный фонд. Эта акция очень быстро стала популярной и привлекла участие многих знаменитостей и обычных людей. В результате было собрано почти 100 миллионов долларов, которые были направлены на исследования болезни.
В России был запущен благотворительный проект «Монетка», основанный на традиции бросать монеты в фонтаны. В рамках этого проекта можно купить специальную монетку, а вырученные средства направляются в благотворительный фонд помощи детям.
В Канаде каждый год проводится Jeans Day, когда люди одеваются в джинсы и покупают значки, вырученные от которых перечисляются на счет детской больницы и исследования болезней.
В Австралии была организована акция «Замки любви», в рамках которой люди вешали замки со своими именами на специально установленные структуры. Деньги, собранные от продажи замков, использовались для помощи людям с сердечными заболеваниями.
Акция «Купи звезду» предлагает возможность выиграть встречу со знаменитостью на аукционе, а собранные деньги направляются в благотворительные фонды.
Такие необычные и креативные благотворительные акции привлекают внимание людей и помогают собирать средства для нуждающихся.