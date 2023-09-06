Самые необычные благотворительные акции

Одной из них была Ice Bucket Challenge, запущенная в 2014 году. Идея заключалась в том, чтобы облить себя ведром ледяной воды и передать вызов другим людям. В ответ они должны были сделать то же самое и перечислить пожертвование в благотворительный фонд. Эта акция очень быстро стала популярной и привлекла участие многих знаменитостей и обычных людей. В результате было собрано почти 100 миллионов долларов, которые были направлены на исследования болезни.