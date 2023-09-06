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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Стало известно, где может появиться новая станция метро в Екатеринбурге

Стало известно, где может появиться новая станция метро в Екатеринбурге

6 сентября 2023, 08:02
Фото: 1MI
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что идея продления метро в городе активно обсуждается. По его словам, новая станция может появиться на Уралмаше.

Он заявил, что развитие возможно с участием девелоперов, сами застройщики в этом заинтересованы, сказал мэр в эфире «Четвертого канала». Орлов отмечает, что там, где развивается общественный транспорт, вырастает спрос на жилье.

При этом на Уралмаше запланирована масштабная застройка, а потому метро там необходимо.

Напомним, проект второй ветки метро разрабатывался более пяти лет. Однако в 2021 году власти Екатеринбурга отказались от строительства. Причиной стало то, что изыскательские и проектные работы слишком дорогие.

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#Город#Метро#Строительство#Алексей Орлов#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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