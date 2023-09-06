Стало известно, где может появиться новая станция метро в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Он заявил, что развитие возможно с участием девелоперов, сами застройщики в этом заинтересованы, сказал мэр в эфире «Четвертого канала». Орлов отмечает, что там, где развивается общественный транспорт, вырастает спрос на жилье.
При этом на Уралмаше запланирована масштабная застройка, а потому метро там необходимо.
Напомним, проект второй ветки метро разрабатывался более пяти лет. Однако в 2021 году власти Екатеринбурга отказались от строительства. Причиной стало то, что изыскательские и проектные работы слишком дорогие.