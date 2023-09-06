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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Стало известно о состоянии избитого мальчика в Карпинске

Стало известно о состоянии избитого мальчика в Карпинске

6 сентября 2023, 04:52
Фото: 1MI
Женщина из Карпинска рассказала о состоянии девятилетнего сына, которого жестоко избил 13-летний подросток на детской площадке.

Серьезных повреждений ребенок не получил. По словам мамы, у него только остались только синяки. Мальчика осмотрели как сотрудники больницы, так и судебно-медицинский эксперт, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент | Краснотурьинск».

Также женщина сказала, что сын раньше уже видел этого подростка, но конфликтов между ними не было. В СК начали проверку по данному факту.

Напомним, подросток избивал ребенка ногами по спине и голове, а также прыгал на него.

Местный житель жестко избил малыша на детской площадке в Карпинске
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