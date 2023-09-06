Стало известно о состоянии избитого мальчика в Карпинске

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Серьезных повреждений ребенок не получил. По словам мамы, у него только остались только синяки. Мальчика осмотрели как сотрудники больницы, так и судебно-медицинский эксперт, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент | Краснотурьинск».
Также женщина сказала, что сын раньше уже видел этого подростка, но конфликтов между ними не было. В СК начали проверку по данному факту.
Напомним, подросток избивал ребенка ногами по спине и голове, а также прыгал на него.