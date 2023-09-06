Стилист рассказала о преимуществах натуральных и синтетических тканей

Хлопок, по словам эксперта, является более практичной и разнообразной тканью по плотности нитей. Из нее можно создавать более разнообразную одежду для мужчин, женщин и детей. Хлопок недорог, легок в уходе. Однако он также делится на различные виды и подвиды по качеству выделки нитей и может линять и садиться со временем.