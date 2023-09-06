Стилист рассказала о преимуществах натуральных и синтетических тканей

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По словам стилиста и дизайнера одежды Анастасии Миловской, каждый вид органической ткани следует рассматривать отдельно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Один из самых распространенных и популярных видов ткани среди россиянок — лен. Льняная одежда позволяет коже дышать и предотвращает перегрев тела в жаркую погоду. Однако у льна есть один большой недостаток — она сильно мнется и требует особого внимания при глажке.
Хлопок, по словам эксперта, является более практичной и разнообразной тканью по плотности нитей. Из нее можно создавать более разнообразную одежду для мужчин, женщин и детей. Хлопок недорог, легок в уходе. Однако он также делится на различные виды и подвиды по качеству выделки нитей и может линять и садиться со временем.
Шерстяные ткани хорошо сохраняют тепло, но при их ношении следует быть осторожным, так как они могут вызывать аллергическую реакцию и колоться. Даже самые дорогие модели шерстяной одежды не всегда избавлены от этого недостатка, пояснила дизайнер.
Именно поэтому были созданы синтетические ткани. Одним из примеров является вискоза.
«В отношении вискозы есть мнение, что она является натуральной тканью, но это не так. Это синтетическое бумажное волокно. Благодаря особой обработке, вискоза стала одним из самых популярных и легких видов тканей, которые легко гладятся и приятно носятся», — добавила эксперт.
В целом, подчеркнула собеседница, современная промышленность достигла больших успехов в создании искусственных тканей.
«Ведущие мировые бренды используют полиэстер. Он производится с использованием различных типов нитей, которые даже специалисты не всегда могут отличить от шелка или шерсти, и по многим параметрам он не уступает натуральным тканям. Более того, такая одежда прочная, долговечная и не вызывает аллергических реакций», — заключила дизайнер.