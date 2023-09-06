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Студентов УрФУ в Екатеринбурге начнут заселять в новые общежития

Студентов УрФУ в Екатеринбурге начнут заселять в новые общежития

6 сентября 2023, 16:53
Фото: 1MI
Студентов Уральского федерального университета в Екатеринбурге начнут заселять в два новых общежития в Новокольцовском районе 14 сентября 2023 года.

В настоящее время новостройки передают университету в режиме наследия Универсиады, рассказал ректор образовательного учреждения Виктор Кокшаров.

Оба отстроенных здания смогут в себя вместить более двух тысяч студентов, которые учатся в данном вузе.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге студенты заявили о том, что им будет неудобно ездить на занятия из новых общежитий. В связи с этим в городе решили изменить маршрут нескольких автобусов, которые теперь будут проезжать и в Новокольцовском районе.

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#Студенты#Общежитие#УрФУ#Проживание#Университет#Екатеринбург#Ректор#Елизавета Зиборова#Корпуса общежитий#Изменение маршрута#Заселение#Общежития#Новокольцовский район
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