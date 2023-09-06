Студентов УрФУ в Екатеринбурге начнут заселять в новые общежития

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В настоящее время новостройки передают университету в режиме наследия Универсиады, рассказал ректор образовательного учреждения Виктор Кокшаров.
Оба отстроенных здания смогут в себя вместить более двух тысяч студентов, которые учатся в данном вузе.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге студенты заявили о том, что им будет неудобно ездить на занятия из новых общежитий. В связи с этим в городе решили изменить маршрут нескольких автобусов, которые теперь будут проезжать и в Новокольцовском районе.