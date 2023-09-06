Студенту из Нижнего Тагила вручили награду за победу в конкурсе им. Аммоса Черепанова

Победителем конкурса признали студента машиностроительного техникума Сергея Ковткова, который предоставлял свою работу в области робототехники: робота штаблера внутри почтово-багажного вагона. Данная конструкция позволит улучшить ручной труд во время разрузки и погрузки почтовых отправлений, а также обеспечит их сохранность.