Студенту из Нижнего Тагила вручили награду за победу в конкурсе им. Аммоса Черепанова

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Во время участия в конкурсе школьники представили свои достижения в различных технических направлениях: конструирование самолетов, программирование, создание моделей автомобилей, космических станций, роботов, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Победителем конкурса признали студента машиностроительного техникума Сергея Ковткова, который предоставлял свою работу в области робототехники: робота штаблера внутри почтово-багажного вагона. Данная конструкция позволит улучшить ручной труд во время разрузки и погрузки почтовых отправлений, а также обеспечит их сохранность.
Награду Сергею вручал глава города Владислав Пинаев. Во время награждения мэр поблагодарил родителей и преподавателей студента.
Напомним, более 70 студентов и школьников из Нижнего Тагила попали в финал всероссийского конкурса «Большая перемена».