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Updated Сегодня, 06:24

Студенту из Нижнего Тагила вручили награду за победу в конкурсе им. Аммоса Черепанова

Студенту из Нижнего Тагила вручили награду за победу в конкурсе им. Аммоса Черепанова

6 сентября 2023, 06:24
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Награждение победителя ежегодного городского детского конкурса имени Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле состоялось 5 сентября 2023 года. В мероприятии участвовали 16 школьников и студентов.

Во время участия в конкурсе школьники представили свои достижения в различных технических направлениях: конструирование самолетов, программирование, создание моделей автомобилей, космических станций, роботов, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Победителем конкурса признали студента машиностроительного техникума Сергея Ковткова, который предоставлял свою работу в области робототехники: робота штаблера внутри почтово-багажного вагона. Данная конструкция позволит улучшить ручной труд во время разрузки и погрузки почтовых отправлений, а также обеспечит их сохранность.

Награду Сергею вручал глава города Владислав Пинаев. Во время награждения мэр поблагодарил родителей и преподавателей студента.

Напомним, более 70 студентов и школьников из Нижнего Тагила попали в финал всероссийского конкурса «Большая перемена».

75 школьников и студентов из Тагила прошли в финал конкурса «Большая перемена»
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