Терапевт рассказал о первой помощи при получении ожога

Как передает NEWS.ru, специалист посоветовал немедленно начать охлаждать поврежденный участок проточной водой 10-20 минут. По его словам, в таких случаях нельзя использовать лед, так как можно сильнее навредить коже, и крема на жирной основе, в том числе сметану, так как они образуют барьер для теплообмена и естественного охлаждения.