Терапевт рассказал о первой помощи при получении ожога

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Как передает NEWS.ru, специалист посоветовал немедленно начать охлаждать поврежденный участок проточной водой 10-20 минут. По его словам, в таких случаях нельзя использовать лед, так как можно сильнее навредить коже, и крема на жирной основе, в том числе сметану, так как они образуют барьер для теплообмена и естественного охлаждения.
Врач посоветовал накрыть после охлаждения кожу чистой марлей или салфеткой.
Он допустил прием безрецептурных обезболивающих препаратов при необходимости. Однако Видяскин также отметил, что при сильном ожоге, а также ожоге лица, груди, шеи, рук, ног или паха, нужно немедленно вызвать скорую помощь.