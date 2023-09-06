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Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Терапевт рассказал о первой помощи при получении ожога

6 сентября 2023, 17:35
Врач-терапевт Игорь Видяскин рассказал, что нужно делать сразу же при получении ожога.

Как передает NEWS.ru, специалист посоветовал немедленно начать охлаждать поврежденный участок проточной водой 10-20 минут. По его словам, в таких случаях нельзя использовать лед, так как можно сильнее навредить коже, и крема на жирной основе, в том числе сметану, так как они образуют барьер для теплообмена и естественного охлаждения.

Врач посоветовал накрыть после охлаждения кожу чистой марлей или салфеткой.

Он допустил прием безрецептурных обезболивающих препаратов при необходимости. Однако Видяскин также отметил, что при сильном ожоге, а также ожоге лица, груди, шеи, рук, ног или паха, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

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