Уроженец Каменска-Уральского погиб на спецоперации

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
На спецоперацию Владимир отправился в сентябре 2022 года. Он воевал в мотострелковом отделении.
По данным администрации Каменска-Уральского, погиб Владимир при выполнении боевых задач около села Давыдов Брод. Он проявил мужество и отвагу, за что награжден орденом Мужества посмертно.
Близкие отзываются о погибшем как о добром и отзывчивом человеке. По их словам, он был хороший семьянин и заботливый отец.
Прощание с Тагильцевым запланировано на 6 сентября на Аллее Славы в Каменске-Уральском.