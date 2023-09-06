tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Уроженец Каменска-Уральского погиб на спецоперации

Уроженец Каменска-Уральского погиб на спецоперации

6 сентября 2023, 06:57
Фото: 1MI
Уроженец Каменска-Уральского Владимир Тагильцев погиб в ходе спецоперации. Ему было 46 лет. Воспитывался мужчина в детском доме. Большую часть жизни он жил в Екатеринбурге и работал сварщиком.

На спецоперацию Владимир отправился в сентябре 2022 года. Он воевал в мотострелковом отделении.

По данным администрации Каменска-Уральского, погиб Владимир при выполнении боевых задач около села Давыдов Брод. Он проявил мужество и отвагу, за что награжден орденом Мужества посмертно.

Близкие отзываются о погибшем как о добром и отзывчивом человеке. По их словам, он был хороший семьянин и заботливый отец.

Прощание с Тагильцевым запланировано на 6 сентября на Аллее Славы в Каменске-Уральском.

Слесарь-сантехник из Серова скончался в зоне СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
С погибшим на СВО лейтенантом Андреем Шитовым простятся в НовоуральскеПогибший байкер в ДТП в Екатеринбурге был участником СВОРабочему из Екатеринбурга повредили машину из-за поддержки СВО
#Происшествия#Каменск-Уральский#Смерть#Погибшие#Ирина Кирилова#СВО
Подпишитесь
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Сегодня, 03:07
Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
Вчера, 10:27
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле
4 сентября, 10:58
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:25