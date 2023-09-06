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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде

Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде

6 сентября 2023, 10:27
Фото: Midjourney
Уроженец Нижнего Тагила избил подростка и теперь ждет суда. Расследование уголовного дела завершено.

Известно, что 47-летний мужчина в конце мая 2023 года в одном из подъездов дома по улице Родонитовой в Чкаловском районе Екатеринбурга побил подростка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что сын обвиняемого ходил в одну спортивную секцию с потерпевшим подростком. Мужчина несколько раз ударил подростка кулаком по голове. Также он бил его ногами по туловищу.

Свой поступок тагильчанин объяснял тем, что дети поссорились, и таким образом он расплатился за оскорбления сына со стороны мальчика.

В результате подростка с травмой грудной клетки и живота, ушибом легкого и разрывом селезенки госпитализировали. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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