Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Известно, что 47-летний мужчина в конце мая 2023 года в одном из подъездов дома по улице Родонитовой в Чкаловском районе Екатеринбурга побил подростка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что сын обвиняемого ходил в одну спортивную секцию с потерпевшим подростком. Мужчина несколько раз ударил подростка кулаком по голове. Также он бил его ногами по туловищу.
Свой поступок тагильчанин объяснял тем, что дети поссорились, и таким образом он расплатился за оскорбления сына со стороны мальчика.
В результате подростка с травмой грудной клетки и живота, ушибом легкого и разрывом селезенки госпитализировали. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.