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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В Екатеринбурге названа дата начала отопительного сезона

В Екатеринбурге названа дата начала отопительного сезона

6 сентября 2023, 08:34
Фото: 1MI
Названа дата, когда в Екатеринбурге начнется отопительный сезон. Ее озвучили в мэрии.

Отмечается, что включать отопление в городе начнут, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд продержится на уровне ниже +8 градусов. Как правило, такая погода в уральской столице наступает в конце сентября.

Синоптики отмечают, что в ближайшие пять дней в Екатеринбурге будет теплее, чем необходимо для того, чтобы батареи горожан потеплели. Метеоролог Алексей Пулин добавл, что днем 6–7 сентября воздух прогреется до +19 градусов, 8–9 сентября ожидается +16, а 10 сентября +14.

Годами ранее отопительный сезон в Екатеринбурге начинался не ранее 12 сентября.

Нижний Тагил готов к началу отопительного сезона
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#Синоптики#Мэрия#Окружающая среда#Тепло#Батареи#Екатеринбург#Метеоролог#Горожане#Дарья Сорокина
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