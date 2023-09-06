В Екатеринбурге названа дата начала отопительного сезона

Синоптики отмечают, что в ближайшие пять дней в Екатеринбурге будет теплее, чем необходимо для того, чтобы батареи горожан потеплели. Метеоролог Алексей Пулин добавл, что днем 6–7 сентября воздух прогреется до +19 градусов, 8–9 сентября ожидается +16, а 10 сентября +14.