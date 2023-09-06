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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

В Екатеринбурге не разрешили строить дублер проспекта Космонавтов

В Екатеринбурге не разрешили строить дублер проспекта Космонавтов

6 сентября 2023, 09:04
Фото: 1MI
Госэкспертиза не разрешила строить дублер проспекта Космонавтов в Екатеринбурге. Дорогу планировалось запустить в обход Верхней Пышмы. Об отказе сообщается на портале Единого реестра госэкспертиз.

Причиной отказа стали ошибки в документации. Они будут исправлены и направлены на новое рассмотрение. В частности, при разработке проекта не был учтен один из подтопляемых участков. В результате трасса будет проходить через болота, сообщили в управлении автодорог по Свердловской области.

Напомним, новая дорога по замыслу должна пройти от Южного поворота через Эльмаш и соединиться с улицей Фрезеровщиков с ответвлением до улицы Льва Люльева. В общей сложности протяженность дороги должна составить более 4 километров.

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