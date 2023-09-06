В Екатеринбурге не разрешили строить дублер проспекта Космонавтов

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Причиной отказа стали ошибки в документации. Они будут исправлены и направлены на новое рассмотрение. В частности, при разработке проекта не был учтен один из подтопляемых участков. В результате трасса будет проходить через болота, сообщили в управлении автодорог по Свердловской области.
Напомним, новая дорога по замыслу должна пройти от Южного поворота через Эльмаш и соединиться с улицей Фрезеровщиков с ответвлением до улицы Льва Люльева. В общей сложности протяженность дороги должна составить более 4 километров.