В Екатеринбурге не разрешили строить дублер проспекта Космонавтов

Причиной отказа стали ошибки в документации. Они будут исправлены и направлены на новое рассмотрение. В частности, при разработке проекта не был учтен один из подтопляемых участков. В результате трасса будет проходить через болота, сообщили в управлении автодорог по Свердловской области.