В Екатеринбурге родители гимназистов пожаловались на поборы в школе

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Речь идет о гимназии №40, которую недавно торжественно открыл мэр Алексей Орлов. Родители утверждают, что руководство учреждения вымогало у них деньги на различные нужды гимназии, пишет Е1.
В том числе родители сообщают, что их просили закупать туалетную бумагу для школы. В самом учреждении эти данные опровергают.
По словам родителей, в родительских чатах регулярно появлялись просьбы о том, что нужно что-то закупить.
За счет родителей делался клининг в школе перед открытием. Интересно узнать мнение управления образования о том, кто должен закупать в школу туалетную бумагу, воду, делать клининг после ремонта, — жалуются родители.
В департаменте образования отметили, что администрация гимназии никогда не прибегала к помощи родителей в подобных вопросах.