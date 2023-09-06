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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Екатеринбурге родители гимназистов пожаловались на поборы в школе

В Екатеринбурге родители гимназистов пожаловались на поборы в школе

6 сентября 2023, 09:22
Фото: Midjourney
На вымогательства в школе пожаловались родители гимназистов из Екатеринбурга.

Речь идет о гимназии №40, которую недавно торжественно открыл мэр Алексей Орлов. Родители утверждают, что руководство учреждения вымогало у них деньги на различные нужды гимназии, пишет Е1.

В том числе родители сообщают, что их просили закупать туалетную бумагу для школы. В самом учреждении эти данные опровергают.

По словам родителей, в родительских чатах регулярно появлялись просьбы о том, что нужно что-то закупить.

За счет родителей делался клининг в школе перед открытием. Интересно узнать мнение управления образования о том, кто должен закупать в школу туалетную бумагу, воду, делать клининг после ремонта, — жалуются родители.

В департаменте образования отметили, что администрация гимназии никогда не прибегала к помощи родителей в подобных вопросах.

На поборы в школе искусств в Екатеринбурге пожаловались родители
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#Происшествия#Школа#Ремонт#Родители#Жалобы#Вымогательство#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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