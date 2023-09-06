В Екатеринбурге состоится фестиваль дебютного кино «Одна шестая»

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Во время фестиваля будут представляться работы кинопроизводителей из России, а также из стран Европы и Азии: Швейцарии, Франции, Израиля, Шри-Ланки и Китая. У всех участников это первые или вторые произведения, рассказал организатор фестиваля Евгений Григорьев.
Кроме того, создатели фильмов, а также их герои и сюжеты будут общаться между собой с помощью киноязыка. Желающие смогут посетить фестиваль бесплатно, однако для этого нужно предварительно зарегистрироваться.
Напомним, 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле состоялся фестиваль уличного кино. Зрители смогли посмотреть мультфильмы и короткометражные киноленты, которые сняли молодые режиссеры.