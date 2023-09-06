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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

В Екатеринбурге состоится фестиваль дебютного кино «Одна шестая»

В Екатеринбурге состоится фестиваль дебютного кино «Одна шестая»

6 сентября 2023, 16:35
Фото: Midjourney
Международный фестиваль дебютного кино «Одна шестая» будет проходить в Екатеринбурге с 15 по 20 сентября 2023 года. Мероприятие пройдет в Свердловской киностудии, ККТ «Космос» и кинотеатре «Салют».

Во время фестиваля будут представляться работы кинопроизводителей из России, а также из стран Европы и Азии: Швейцарии, Франции, Израиля, Шри-Ланки и Китая. У всех участников это первые или вторые произведения, рассказал организатор фестиваля Евгений Григорьев.

Кроме того, создатели фильмов, а также их герои и сюжеты будут общаться между собой с помощью киноязыка. Желающие смогут посетить фестиваль бесплатно, однако для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

Напомним, 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле состоялся фестиваль уличного кино. Зрители смогли посмотреть мультфильмы и короткометражные киноленты, которые сняли молодые режиссеры.

Фестиваль уличного кино прошел в День города в Нижнем Тагиле
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