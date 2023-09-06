В Екатеринбурге трамвай сбил пенсионера

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Транспортное средство следовало по маршруту №10, сообщает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Мужчину увезли на скорой. По словам очевидцев, он шел с палочкой.
В пресс-службе городского отдела ГИБДД сказали, что пенсионер получил травмы — сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму, пишет Ура.ру.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском 16-летний подросток ехал на электросамокате и сбил 70-летнюю пенсионерку. Это произошло во дворе дома. Пожилую женщину госпитализировали с различными травмами.