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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Екатеринбурге трамвай сбил пенсионера

В Екатеринбурге трамвай сбил пенсионера

6 сентября 2023, 09:52
Фото: 1MI
Пожилого мужчину сбил трамвай. Это произошло на улице Технической в Екатеринбурге.

Транспортное средство следовало по маршруту №10, сообщает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Мужчину увезли на скорой. По словам очевидцев, он шел с палочкой.

В пресс-службе городского отдела ГИБДД сказали, что пенсионер получил травмы — сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму, пишет Ура.ру.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском 16-летний подросток ехал на электросамокате и сбил 70-летнюю пенсионерку. Это произошло во дворе дома. Пожилую женщину госпитализировали с различными травмами.

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#Происшествия#Травма#ДТП#ГИБДД#Пенсионер#Скорая#Черепно-мозговая травма#Трамвай#Госпитализация#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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