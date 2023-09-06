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В Каменске-Уральском подросток на электросамокате сбил пенсионерку

В Каменске-Уральском подросток на электросамокате сбил пенсионерку

6 сентября 2023, 07:57
Фото: 1MI
Подросток на самокате сбил пожилую женщину в Каменске-Уральском. Это произошло 5 сентября примерно в 16:30 во дворе дома №55 по улице Каменская.

Об произошедшем ЧП рассказал местный житель Максим, пишет KU66.RU. Он внук пострадавшей. Парень утверждает, что бабушке 70 лет, а сбил ее школьник, которому 16 лет. Он передвигался по двору на электросамокате.

По словам Максима, его бабушка получила серьезные травмы — закрытый перелом левого плеча, черепно-мозговая травма. На скорой ее уводили в местную больницу. В тоже время виновника аварии увезли сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в РФ для водителей электросамокатов хотят ввести административную и уголовную ответственность. Также самокатам могут присвоить госномера.

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