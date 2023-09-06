В Каменске-Уральском подросток на электросамокате сбил пенсионерку

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Об произошедшем ЧП рассказал местный житель Максим, пишет KU66.RU. Он внук пострадавшей. Парень утверждает, что бабушке 70 лет, а сбил ее школьник, которому 16 лет. Он передвигался по двору на электросамокате.
По словам Максима, его бабушка получила серьезные травмы — закрытый перелом левого плеча, черепно-мозговая травма. На скорой ее уводили в местную больницу. В тоже время виновника аварии увезли сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в РФ для водителей электросамокатов хотят ввести административную и уголовную ответственность. Также самокатам могут присвоить госномера.