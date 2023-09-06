tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Камышлове задержан сбежавший из колонии осужденный

В Камышлове задержан сбежавший из колонии осужденный

6 сентября 2023, 06:59
Фото: 1MI
Иван Григорьев был задержан в Камышлове после своего побега из колонии-поселения.

Мужчину осудили на пять лет тюрьмы за дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек, и за оставление места происшествия, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за совершенный побег. Заключенному добавят четыре года к уже имеющемуся сроку.

Напомним, мужчина сбежал из места заключения 30 августа 2023 года. В место лишения свободы его привезли в июне 2023 года после того, как состоялся приговор суда.

Заключенный сбежал из колонии в Камышлове
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-полицейский в Екатеринбурге осужден на семь лет за получение взяткиВиновник смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле осужден на 2,5 годаЖитель Ирбита украл телефон в поезде и укусил полицейского за ногу
#Происшествия#ДТП#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Осужденный#Колония#ГУФСИН#Побег#ЧП#Заключенный#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Сегодня, 03:07
Воздух Нижнего Тагила в августе загрязнялся пятью вредными веществами
Вчера, 10:27
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле
4 сентября, 10:58
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Фестиваль спорта «Сила Тагила» пройдет среди студентов первых курсов в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:25