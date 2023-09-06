В Камышлове задержан сбежавший из колонии осужденный

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 06:59
Мужчину осудили на пять лет тюрьмы за дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек, и за оставление места происшествия, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за совершенный побег. Заключенному добавят четыре года к уже имеющемуся сроку.
Напомним, мужчина сбежал из места заключения 30 августа 2023 года. В место лишения свободы его привезли в июне 2023 года после того, как состоялся приговор суда.