В лицее Нижнего Тагила появится технопарк «Кванториум» с виртуальной реальностью

Технопарк будет включать в себя следующие квантумы: «Промробоквантум», где будут изучаться механика, электротехника, электроника, физика и информатика. В «VR/AR-квантуме» будут работать с виртуальной и дополненной реальностью. В «Биоквантуме» ученики станут осваивать современные методы изучения химических и биологических объектов и работать на современном оборудовании. В «Data-квантуме» школьники получат навыки по планированию и исследованию интернет-пространства.