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В лицее Нижнего Тагила появится технопарк «Кванториум» с виртуальной реальностью

В лицее Нижнего Тагила появится технопарк «Кванториум» с виртуальной реальностью

6 сентября 2023, 15:41
Фото: Midjourney
В лицее №39 в Нижнем Тагиле будет оборудован детский технопарк «Кванториум» технической и естественнонаучной направленностей.

«Кванториум» поспособствует повышению образования учащихся, развитию в технических и естественных научных областях, а также хорошей подготовке по физике, химии, математике, информатике и биологии, сообщается в постановлении на сайте мэрии Нижнего Тагила.

Основные направления развития технического творчества и естественнонаучного образования в Технопарке — разработка дизайн-проектов, подготовка и оборудование помещения, площадь которого не менее 200 квадратных метров, определение рабочих зон и техническое оснащение.

Технопарк будет включать в себя следующие квантумы: «Промробоквантум», где будут изучаться механика, электротехника, электроника, физика и информатика. В «VR/AR-квантуме» будут работать с виртуальной и дополненной реальностью. В «Биоквантуме» ученики станут осваивать современные методы изучения химических и биологических объектов и работать на современном оборудовании. В «Data-квантуме» школьники получат навыки по планированию и исследованию интернет-пространства.

Квантум «Data-квантум» оснастят моноблоком, проводной гарнитурой, колонками, веб-камерой, интерактивной панелью, пультом для презентации, системой «Крибрум» с данными для кейсов, офисным приложением. В «Промробоквантуме» появятся комплект «Программирование с КУБО», конструктор LEGO, комплект соревновательного полигона и элементов Rise Above, инфракрасный датчик с поиском и обнаружением микрокомпьютера.

В «VR/AR-квантуме» оборудуют мобильный класс виртуальной реальности, а также оснастят современными ноутбуками. В «Биоквантуме» появятся набор ОГЭ по химии, цифровая лаборатория по географии, учебная лаборатория по биологии, лабораторные комплексы для практической и проектной деятельности по химии и биологии.

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