В Нижнем Тагиле у проходной «Уралкриомаша» неизвестные вскрыли и ограбили машину

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По словам владелицы автомобиля, машина стояла на парковке на Восточном шоссе, 24 с вечера 3 сентября до утра 4 сентября. Она отметила, что обокрали ее на достаточно значительную сумму.
За любую достоверную информацию о грабителях или записи с видеорегистраторов тагильчанка пообещала вознаграждение, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
В правоохранительных органах Нижнего Тагила по факту кражи проводится проверка.
Проверка проводится в отделе полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», — пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.