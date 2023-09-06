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В Нижнем Тагиле у проходной «Уралкриомаша» неизвестные вскрыли и ограбили машину

В Нижнем Тагиле у проходной «Уралкриомаша» неизвестные вскрыли и ограбили машину

6 сентября 2023, 11:39
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
В ночь на 4 сентября злоумышленники вскрыли и ограбили «ВАЗ-2114», который был припаркован в Нижнем Тагиле у проходной АО «Уралкриомаш».

По словам владелицы автомобиля, машина стояла на парковке на Восточном шоссе, 24 с вечера 3 сентября до утра 4 сентября. Она отметила, что обокрали ее на достаточно значительную сумму.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

За любую достоверную информацию о грабителях или записи с видеорегистраторов тагильчанка пообещала вознаграждение, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

В правоохранительных органах Нижнего Тагила по факту кражи проводится проверка.

Проверка проводится в отделе полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», — пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Кража#Автомобиль#Евгения Сафина
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