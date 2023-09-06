В Нижнем Тагиле возобновились попытки посадить в тюрьму бывшего опера Белоконного

Сам Белоконный в интервью изданию заявил, что считает сфабрикованными претензии к нему со стороны правоохранительных органов. «Я просто в шоке от нашего тагильского следствия и правосудия. Ни один свидетель обвинения в суде не дал на меня показания. На камерах со звуком вообще ничего нет из того, в чем меня обвиняют. Все делают вид, что это нормально. Я готов полиграф пройти, мне отказывают, что происходит вообще?», — заявил он в интервью изданию.