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Белоконный раскрывал самые безнадёжные уголовные дела

В Нижнем Тагиле возобновились попытки посадить в тюрьму бывшего опера Белоконного

6 сентября 2023, 17:40
Фото: 1MI
Белоконный раскрывал самые безнадёжные уголовные дела
Прокуратура Нижнего Тагила потребовала для экс-опера Руслана Белоконного три года лишения свободы, сообщает E1.RU.

Опер был уволен из правоохранительных органов и подвергся преследованию после конфликта с главой местной полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.

Сам Белоконный в интервью изданию заявил, что считает сфабрикованными претензии к нему со стороны правоохранительных органов. «Я просто в шоке от нашего тагильского следствия и правосудия. Ни один свидетель обвинения в суде не дал на меня показания. На камерах со звуком вообще ничего нет из того, в чем меня обвиняют. Все делают вид, что это нормально. Я готов полиграф пройти, мне отказывают, что происходит вообще?», — заявил он в интервью изданию.

Попытки уголовного преследования опера продолжаются с 2020 года. Речь идет о так называемом «мочевом деле», когда Руслана пытались обвинить в фальсификации и превышении служебных полномочий в случае с якобы имевшей место быть подменой анализов при проведении освидетельствования. Белоконный убежден, что это месть его прежнего руководства, которое он критиковал за ошибки и просчеты в работе.

Опер считается местным героем, про него сняли несколько фильмов, а самым известным его делом стало раскрытие убийства 16-летнего Чебыкина.

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#Нижний Тагил#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Руслан Белоконный#Фальсификация
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