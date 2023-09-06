В Нижнем Тагиле возобновились попытки посадить в тюрьму бывшего опера Белоконного

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Опер был уволен из правоохранительных органов и подвергся преследованию после конфликта с главой местной полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.
Сам Белоконный в интервью изданию заявил, что считает сфабрикованными претензии к нему со стороны правоохранительных органов. «Я просто в шоке от нашего тагильского следствия и правосудия. Ни один свидетель обвинения в суде не дал на меня показания. На камерах со звуком вообще ничего нет из того, в чем меня обвиняют. Все делают вид, что это нормально. Я готов полиграф пройти, мне отказывают, что происходит вообще?», — заявил он в интервью изданию.
Попытки уголовного преследования опера продолжаются с 2020 года. Речь идет о так называемом «мочевом деле», когда Руслана пытались обвинить в фальсификации и превышении служебных полномочий в случае с якобы имевшей место быть подменой анализов при проведении освидетельствования. Белоконный убежден, что это месть его прежнего руководства, которое он критиковал за ошибки и просчеты в работе.
Опер считается местным героем, про него сняли несколько фильмов, а самым известным его делом стало раскрытие убийства 16-летнего Чебыкина.