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В Новоуральске больше трех недель ищут 32-летнего сисадмина

В Новоуральске больше трех недель ищут 32-летнего сисадмина

6 сентября 2023, 12:40
Фото: 1MI
В Новоуральске пропал 32-летний мужчина. Его ищут уже более трех недель.

Пропал он 15 августа. Зовут мужчину Станислав Яковлев. В тот день он поехал на такси в гости к матери, но к назначенному месту не прибыл. Дома его ждут мать и возлюбленная, пишет Е1.

Отмечается, что мужчина из состоятельной семьи. У него есть квартиры и в Екатеринбурге, и в Новоуральске. На протяжении шести лет он работает системным администратором в «Новоуральских городских электросетях». За день до пропажи он взял отгул на работе, чтобы повидаться с мамой.

Известно, что он доехал на работу на такси, взяв с собой паспорт, немного денег. А телефон оставил у мамы.

О пропаже Станислава родные сообщили волонтерам 25 августа. Ранее родные пытались найти его самостоятельно.

Сейчас мужчину ищут в разных регионах. Родные утверждают, что ранее мужчина не пропадал.

Некоторые жители Екатеринбурга сообщали, что видели мужчину на фестивале Гиккон, а также в спортзале на Южном автовокзале. Однако ни одно из этих свидетельств не подтвердилось.

На момент пропажи Станислав был одет в темную рубашку с длинным рукавом, темно-синие джинсы и кроссовки.

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