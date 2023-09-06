В Новоуральске больше трех недель ищут 32-летнего сисадмина

Отмечается, что мужчина из состоятельной семьи. У него есть квартиры и в Екатеринбурге, и в Новоуральске. На протяжении шести лет он работает системным администратором в «Новоуральских городских электросетях». За день до пропажи он взял отгул на работе, чтобы повидаться с мамой.