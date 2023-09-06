В Новоуральске больше трех недель ищут 32-летнего сисадмина

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Пропал он 15 августа. Зовут мужчину Станислав Яковлев. В тот день он поехал на такси в гости к матери, но к назначенному месту не прибыл. Дома его ждут мать и возлюбленная, пишет Е1.
Отмечается, что мужчина из состоятельной семьи. У него есть квартиры и в Екатеринбурге, и в Новоуральске. На протяжении шести лет он работает системным администратором в «Новоуральских городских электросетях». За день до пропажи он взял отгул на работе, чтобы повидаться с мамой.
Известно, что он доехал на работу на такси, взяв с собой паспорт, немного денег. А телефон оставил у мамы.
О пропаже Станислава родные сообщили волонтерам 25 августа. Ранее родные пытались найти его самостоятельно.
Сейчас мужчину ищут в разных регионах. Родные утверждают, что ранее мужчина не пропадал.
Некоторые жители Екатеринбурга сообщали, что видели мужчину на фестивале Гиккон, а также в спортзале на Южном автовокзале. Однако ни одно из этих свидетельств не подтвердилось.
На момент пропажи Станислав был одет в темную рубашку с длинным рукавом, темно-синие джинсы и кроссовки.