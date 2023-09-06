В проблемах главного водохранилища Первоуральска разбираются ученые

По словам гидролога Дмитрия Клименко, ситуация критической является не только в Первоуральске. Она в целом такая по региону, так как в крупных водоемах уменьшился уровень воды. Клименко отметил, что колебания метеорологических и гидрологических параметров цикличны. То есть маловодные периоды сменяются многоводными, а засушливые — дождливыми. Также специалист добавил, что обычно в маловодных районах проблемы с недостатком воды решаются посредством строительства водохранилищ.