В проблемах главного водохранилища Первоуральска разбираются ученые

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:26
В мэрии считают, что такой подход не является спасением. Поэтому требуется помощь ученых-гидрологов для разработки схемы бесперебойного водоснабжения, пишет «Федерал Пресс».
По словам гидролога Дмитрия Клименко, ситуация критической является не только в Первоуральске. Она в целом такая по региону, так как в крупных водоемах уменьшился уровень воды. Клименко отметил, что колебания метеорологических и гидрологических параметров цикличны. То есть маловодные периоды сменяются многоводными, а засушливые — дождливыми. Также специалист добавил, что обычно в маловодных районах проблемы с недостатком воды решаются посредством строительства водохранилищ.
Спасение водохранилища, по мнению специалиста, возможно с помощью создания дополнительных резервуаров и переброски части воды в периоды маловодий. Пока решается, какая река подходит для этих целей, либо имеются другие варианты.