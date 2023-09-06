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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В проблемах главного водохранилища Первоуральска разбираются ученые

В проблемах главного водохранилища Первоуральска разбираются ученые

6 сентября 2023, 07:24
Фото: 1MI
Для того, чтобы разобраться со спасением Верхне-Шайтанского пруда в Первоуральске, были привлечены ученые. За лето уровень воды в водоеме снизился на 2,5 метра. Властям пришлось подключать резервный источник, чтобы обеспечить Первоуральск водой.

В мэрии считают, что такой подход не является спасением. Поэтому требуется помощь ученых-гидрологов для разработки схемы бесперебойного водоснабжения, пишет «Федерал Пресс».

По словам гидролога Дмитрия Клименко, ситуация критической является не только в Первоуральске. Она в целом такая по региону, так как в крупных водоемах уменьшился уровень воды. Клименко отметил, что колебания метеорологических и гидрологических параметров цикличны. То есть маловодные периоды сменяются многоводными, а засушливые — дождливыми. Также специалист добавил, что обычно в маловодных районах проблемы с недостатком воды решаются посредством строительства водохранилищ.

Спасение водохранилища, по мнению специалиста, возможно с помощью создания дополнительных резервуаров и переброски части воды в периоды маловодий. Пока решается, какая река подходит для этих целей, либо имеются другие варианты.

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#Первоуральск#Экология#Вода#Ученые#Проблема#Решение#Ирина Кирилова
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